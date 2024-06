Fegyverrel fenyegetőzött egy férfi Bécsben, a rendőrök agyonlőtték

Polizisten haben in der Nacht in Wien-Brigittenau einen Bewohner erschossen. Der mit Messer bewaffnete Mann hatte zunächst auf offener Straße Passanten bedroht, sich anschließend in seiner Wohnung verschanzt und ein Gewehr auf die Einsatzkräfte gerichtet.https://t.co/9AoY4FEW5y pic.twitter.com/IAg6p8DN8Q