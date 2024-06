Marine Le Pen: Emmanuel Macron háborút akar

A nyilvánvalóan háborúpárti francia köztársasági elnök többször megerősítette Párizs eltökéltségét, hogy minden szükséges támogatást megad Kijevnek. Az Origo is többször is foglalkozott azzal, hogy világháborút hozhat, ha nyugati csapatokat küldenek Ukrajnába. Franciaország további katonai segélyt szállít Ukrajnának a következő napokban és hetekben – jelentette be Párizs korábban, miután Emmanuel Macron telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán vezetővel.

Emmanuel Macron szavaira a francia televízió műsorában pár napja Marine Le Pen válaszolt, írta a Le Figaro. A Nemzeti Tömörülés politikusa élesen bírálta a köztársasági elnök háborúval kapcsolatos nyilatkozatait, miszerint Macron korábban bejelentette a Mirage 2000-5 Ukrajnába küldését, valamint egy ukrán katonadandár franciaországi kiképzését.

Marine Le Pen bár nem ellenezte közvetlenül a Kijevnek nyújtott segítséget, de szerinte ennek pontos közlése „veszélybe sodorja Franciaországot” – fejezte ki aggodalmát.

Marine Le Pen, a június 30-i előre hozott parlamenti választások nagy esélyese szerint „a katonák ukrajnai földre küldése nyilvánvaló kockázat, hogy célpontok lesznek”, és bírálta „azt a könnyedséget, amellyel Emmanuel Macron beszélt a francia katonák potenciális elvesztéséről”.

Marine Le Pen

(Fotó: AFP/Geoffroy Van der Hasselt)

Marine Le Pen azzal gyanúsította Emmanuel Macront, hogy „háborút akar”.

„Mindent megtesz annak érdekében, hogy fokozza a nyomást, amely holnap eszkalációhoz vezethet” – mondta.

Marine Le Pen már korábban is azt nyilatkozta, hogy Emmanuel Macron francia elnök háborúval politizál, és ez óriási kommunikációs hiba.

A háború komoly dolog! Az ukrán nép ezt éli meg, és nem használhatjuk fel mindezt arra, hogy megpróbáljuk csapdába csalni az ellenfeleinket!

– fogalmazott Le Pen, aki arra utalt, hogy Macron tudatosan szíthatja a feszültséget az orosz–ukrán háború kapcsán, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ne tudja, meddig képes elmenni a Nyugat.

Az európai parlamenti választáson azonban a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés nagy arányú győzelmet aratott, a Macron által fémjelzett centrista pártszövetség pedig messze lemaradva a második helyen végzett. Erre válaszul bejelentette a francia Nemzetgyűlés feloszlatását Emmanuel Macron.