Itt a bejelentés: a NATO teljesen nyíltan már háborút akar

Szinte már csak néhány lépésnyire vagyunk attól, hogy kirobbanjon a harmadik világháború, melyhez már nemcsak nyugati politikusok, de katonai szakértők is hozzájárulnak.

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Rob Bauer, a NATO katonai bizottságának elnöke a The Washington Post amerikai napilapnak adott interjúban kérdésre válaszolva beszélt arról,

Ukrajnának jogot kell adni arra, hogy korlátozások nélkül vesse be a nagy hatótávolságú fegyvereket orosz területeken található katonai célpontok ellen.

Álláspontja szerint az ukrán csapatok úgy tudnak hatékonyan védekezni, ha visszaszorítják az oroszokat, melyeknek ellátási útvonalukat is messzebbről, akár 50-100 kilométerről kell biztosítani. Válaszában kitért arra is, Vlagyimir Putyin orosz elnök, valamint más orosz tisztviselők már a HIMARS és ATACMS rakétarendszerek esetében is a vörös vonalak átlépéséről beszéltek.

Minden alkalommal, amikor kicsit tovább vártunk, az eredmény az volt, hogy nem volt vörös vonal”

– tette hozzá Bauer, aki szerint minden ilyen várakozási idő elegendő volt az oroszoknak arra, hogy megerősítsék védelmüket - írja a Magyar Nemzet.

Nehéz másként értelmezni a NATO-vezető szavait, minthogy a katonai szervezet már teljesen nyíltan háborút akar az oroszok ellen. Ami pedig nyilvánvalóan világháborút fog jelenteni.