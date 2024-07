Leütötte, aztán megfojtotta anyját egy kamasz fiú

A fiú a saját otthonukban gyilkolta meg az anyját. Ezután a holttestet a Mazdájuk csomagtartójába rejtette, és észak felé hajtott. Az egyik családtag pont ezután érkezett meg, miután belépett a házba, azonnal hívta a rendőröket. Akkor még azt gondolták, hogy anyát, és fiát megtámadták, és elrabolták - írja a People.

Fotó: PHOTO: HARRIS COUNTY SHERIFF'S OFFICE / PHOTO: HARRIS COUNTY SHERIFF'S OFFICE

Az ABC-13 által korábban megszerzett bírósági dokumentumok szerint a családtag a fiú apja volt, aki aggódni kezdett, miután vért és emberi fogat talált a garázsban. A hálószobában pedig további négy fogat, és egy vértócsát.

Az asszonyt, és a fiút ezután eltűntnek nyilvánították, és körözni kezdték őket. Nem sokkal később az asszony bankkártyáját több helyen is használták. A fiút ezután fogták el, egy nappal a gyilkosság után. Akkor már az autót is figyelték, és annak rendszám tábláját több kamera is rögzítette. Végül Nebraskában kapták el. A csomagtartóban még ott volt anyja holtteste.

Az orvosszakértő szerint az asszonyt egy tompa tárggyal fejen ütötték, aztán megfojtották.

Azt nem lehet tudni, hogy a fiú miért gyilkolt. Azt azonban igen, hogy a meggyilkolt nő szeretett állatokkal foglalkozni, élvezte a fotózást, és több félmaratont is lefutott. 23 évig volt házas, a fia, mellett egy lánya is volt.

Ahogy azt korábban megírtuk, Belgiumban 1982 és 1985 huszonnyolc embert, köztük gyerekeket gyilkolt meg egy banda, és 40 embert súlyosan megsebesítettek. A nyomozás, amelyet nem rég zártak le, 40 évig tartott. A "brabanti gyilkosok" az ámokfutásukhoz használt fegyvereket 1981-ben lopták el egy brüsszeli csendőrlaktanyából.

Néhány napja pedig a nyomozók azonosítottak egy nőt, akit 1976-ban Chicagótól mintegy 80 kilométerre délnyugatra egy vidéki út szélén holtan találtak. A lány mindössze 20 éves volt, amikor meghalt.

A nyomozók elmondták, hogy a nő DNS-e elvezette őket az élő rokonaihoz,

majd így azonosították a holttestet - írja a Yahoo.

Családja közel 50 éve próbálta megtudni, hogy mi történhetett a lánnyal, aki 1976-ban tűnt el ohiói otthonukból.

2018-ban a hivatal újra megvizsgálta az ügyet, és exhumáltak egy ismeretlen nő maradványait. Idén a nő genetikai profilja elvezette a nyomozókat az eredetileg ohiói Smith családhoz

- mondta a történtek után a halottkém.