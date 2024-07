Egyre erősebb a patrióták új európai képviselőcsoportja

A VOX régóta ápol kapcsolatokat a magyar jobboldallal, minden esetben kiállt Magyarország mellett, amikor azt igaztalan támadás érte, az EP-képviselőik jelentős része éppen ezért lehetnek ismertek a magyarok számára.

Ez a baráti kapcsolat is hozzájárulhatott a VOX csatlakozáshoz, és segíti majd a közös munkát.

A VOX meggyőződése is, hogy az EPP, a szocialisták és a liberálisok európai parlamenti woke-nagykoalíciójával szemben csak összefogva a patrióta, nemzeti erők összefogásával lehet hatékonyan fellépni és ellenpólust alakítani. Egy új európai képviselőcsoport létrehozásához 23 ep képviselőre van szükség 7 tagállamból. A spanyol bővüléssel közelebb kerültek ennek eléréséhez. A VOX is határozottan ellenzi az illegális migrációt, támogatja a családokat és az erős nemzetek Európáján dolgozik, így egyértelműen helye van a csoportban. A VOX-nak a belépést bejelentő közleményéből az is kiderül, hogy további belépők is várhatóak az új patrióta képviselőcsoportba.

Az Alapjogokért Központ évek óta aktív együttműködéseket folytat spanyol konzervatív szervezetekkel, ez adta a megfelelő alapot ahhoz, hogy márciusban megkezdje működését a központ madridi irodája. A spanyol VOX elnöke, Santiago Abascal pedig felszólalt a nemzeti erők legnagyobb európai találkozóján az Alapjogokért Központ által szervezet idei CPAC Hungary-n - írta Farkas Vajk.