Az EU bírósága rendre a nyílt társadalom eszmerendszerének és a brüsszeli fősodornak megfelelő döntésekre jut

o 2018. december 21-én indított keresetet az EB Magyarországgal szemben kötelezettségszegés megállapítása iránt. Keresetlevelében az EB arra kérte az EUB-t, hogy állapítsa meg, hogy Magyarország nem teljesítette a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26‑i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben, a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26‑i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben, valamint a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16‑i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltakat.

▪ Az EUB 2020. december 17-én kelt ítéletében az EB érvei zömének helyt adott, hivatkozva a tranzitzónák jogszerűtlen működtetésére, a garanciák tiszteletben tartását nélkülöző őrizetbe vételekre, valamint arra, hogy a nemzetközi védelmet kérelmező személyek tekintetében hazánk az uniós joggal ellentétes feltételektől tette függővé a területén maradáshoz való joguk gyakorlását. Ennek megfelelően, Magyarországnak a saját költségein felül az EB részéről felmerült költségek négyötödét kellett viselnie.

Háború Ukrajnában Fotó: AFP

• Az ítélet meghozatalában részt vett Lenaerts, aki jelenleg az EUB elnöke, a főtanácsnok itt is Pikamäe volt, ahogy a 80 milliárd forintos büntetést kiszabó ítéletet megelőző eljárásban is. Az ítélet meghozatalában részt vett, továbbá Rodin, Lycourgos és Bonichot is, akik az EP-választásokat követően publikált ítéletet is meghozták.

o 2021. december 22-én indított keresetet az EB Magyarországgal szemben kötelezettségszegés megállapítása iránt. Keresetlevelében az EB arra kérte az EUB-t, hogy állapítsa meg, hogy Magyarország azáltal, hogy a területén – ideértve e tagállam határait is – tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok számára a nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtásának és a nemzetközi védelem iránti eljáráshoz való hozzáférésnek a lehetőségét ahhoz a követelményhez köti, hogy Magyarország harmadik országban található diplomáciai képviseleténél egy előzetes eljárást kell lefolytatni, nem teljesítette a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26‑i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt kötelezettségeit.