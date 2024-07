Iskolai kiránduláson fulladt a tengerbe egy fiú

A sussexi tengerparton lévő West Wittering Anglia egyik legnépszerűbb települése, ezért turistáák milliói látogatják, emellett rengeteg híresség is megfordul errefelé, többek között Kate Winslet színésznő, ezen kívül itt élt Michael Ball angol színész és énekes, Nicholas Lyndhurst színész, sőt, a Rolling Stones alapembere, Keith Richards is.

Azonban amennyire népszerű hely, legalább annyira veszélyes is, évente legalább 190 embert kell kimenteni a tengerből. Sajnálatos módon egy 17 éves fiatal esetében már későn érkezett a segítség.

Fotó: Northfoto

Július 2-án kedden délután 1 óra körül riasztották a mentősöket, hogy

egy londoni fiú osztálykirándulás közben a tengerbe esett és fuldoklik. A többi diák sokkos állapotban figyelte, amint a helyszínre érkező mentők kórházba viszik eszméletlen osztálytársukat.

Az orvosok azonban hiába küzdöttek az életéért, már nem tudták megmenteni. A baleset körülményei egyelőre nem tisztázottak, ezért a rendőrök folytatják a nyomozást az ügyben.

Tavaly ősszel Olaszországban két magyar turista fulladt a tengerbe. A 46 és 48 éves férfi Toszkánában, Livorno közelében, a homokos strandjairól híres Rosignanónál ment be a tengerbe a kedvezőtlen időjárás ellenére. A kiérkező mentők nem tudtak segíteni rajtuk, már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Szintén tengerbe fulladt két férfi Ausztráliában, miközben gyerekeik életét próbálták megmenteni. Az egyik egy 42 éves férfi volt, aki azonnal 16 éves lánya után ugrott a vízbe, amikor látta, hogy a kamaszt elsodorja egy áramlat. Ekkor azonban a férfit is magával ragadták a hullámok. A lányt végül egy szörfös mentette ki a tengerből, aki az apáért is visszament, de ő az azonnali újjáélesztési kísérletek ellenére meghalt. A másik egy 44 éves rendőr volt, aki 14 éves fiát próbálta kimenteni, ám végül őt is elsodorta a víz. Egy csapat ember csónakkal sietett a rendőr segítségére, akik kiemelték a vízből, azonban a férfi sajnos ekkor már nem élt.

Ahogyan pedig néhány hete megírtuk, egy floridai városban már öt turista halt meg a tengerparton, mindannyiuk halálát fulladás okozta.

Forrás: Mirror