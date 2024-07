Több százmillió forint értékben lopott Gucci táskákat egy banda, a sofőrüket meggyilkolták

Három hónapnyi nyomozás után sikerült elfogni azt a bandát, akik 425 ezer font értékben loptak el Gucci táskákat és kiegészítőket az olaszországi gyárból.

A három férfi elfogása után Toszkánában, egy ház mellett megtalálták a 40 éves sofőrjük, Nicolas Matias Del Rio holttestét.

Ezek után a hatóságok átkutattak egy közeli villát, ahol megtalálták a nagy értékű táskákat és kiegészítőket.

AMIATA (GR) - Il corriere Nicolas Matias Del Rio, argentino di 40 anni, residente ad Abbadia San Salvatore alle pendici del Monte Amiata in provincia di Grosseto, dipendente di una ditta di trasporto merci, scomparso sul monte Amiata il 22 maggiohttps://t.co/jyd7fWdpFQ pic.twitter.com/cMBnieSvFD — Etrurianews (@Etrurianews) June 26, 2024

A banda három tagját gyilkossággal, emberrablással és rablással gyanúsítják. A szakértők szerint rengeteg pénzt kerestek volna, ha el tudták volna adni az ellopott luxuscikkeket - írja a Daily Star.

Ahogy korábban megírtuk, áprilisban, hajnal két órakor kaptak hívást a rendőrök, azzal, hogy betörtek az Andrássy úton egy Louis Vuitton üzletbe. Azonnal kimentek, és elkezdték a helyszíni szemlét: nyomokat rögzítettek, és meghallgatták a szemtanúkat. Nem sokkal később már azt is tudták, hogy a tolvajok hogyan jutottak be az üzletbe. Mint kiderült, egész egyszerűen a banda egy kocsival beletolatott az üzletbe. Mint kiderült, a tolvajok főleg napszemüvegeket, öveket és táskákat vittek el. Ezek nagy része elő is került. A rendőrök még aznap elfogták a banda tagjait.

2022 áprilisában maszkos rablók hada lépett be az ohiói Kenwoodban található Louis Vuitton üzletbe, és szinte minden árucikket elvittek, amit a boltban találtak. A rablók pár perc alatt több mint 400 ezer dollár értékű árut lopott.

Tavaly március elején Pachert Balázs a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Balázs Kicks néven ismert luxusüzletéből ellopták az egyik legdrágább cipőt. Egy Nike Louis Vuitton Air Force 1 Low Virgil Abloht sportcipőt egy férfi vitte el, akinek a tettét a biztonsági kamerák is rögzítették. A 4 és fél millió forintos cipőt egy nyitott vitrinből lopta el a tolvaj, ami azért maradt nyitva, mert a lopás előtt nem sokkal egy másik vásárló ugyanabból a szekrényből próbált egy darabot. Március közepén kiderült, hogy egy testvérpár lopott az üzletből, akik közül az egyik gyanúsítottat a rendőrök Újpesten fogták el, azonban a társát nem találták meg a rendőrök. Ezután néhány nappal a cipő is előkerült, amin még rajta volt a céges gyorskötöző és a plusz cipőfűző is.