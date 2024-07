Táskába rejtett halott csecsemőt akart felvinni a repülőre

Minden repülőtéren csak szigorú ellenőrzések után vihetjük fel a bőröndjeinket a repülőre. Ennek ellenére azonban, vannak olyan utasok, akik azt gondolják gond nélkül átjutnak az átvilágításon, ezért a legfurcsább módszerekhez is képesek folyamodni, csakhogy elkerüljék a lebukást. Így tett egy amerikai nő is, aki egy öv táskába rejtett egy egy hetes csecsemőt. Azonban a hajmeresztő esetek mellett a legtöbb hír a drogcsempészekről érkezik. Sőt mindezek alól Magyarország sem kivétel, a drogcsempészek már számtalan alkalommal tettek kísérletet arra, hogy több kiló drogot hozzanak be az országba. Nem jártak sikerrel.

Már 10 évvel ezelőtt is rengetegen próbáltak próbáltak Magyarországra drogot csempészni a reptéren keresztül. 2014-ben egy nigériai férfi Eindhovenből Budapestre érkezett, amikor a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a pénzügyőrök ellenőrizték. Átvizsgálták a kézipoggyászát és a ruháját is, de nem találtak semmit. A férfi az ellenőrzés közben feszülten viselkedett, emiatt úgy döntöttek alaposabban megvizsgálják, ezért CT-re kórházba szállították. Az orvosi vizsgálat során kiderült, hogy a férfi estében 101 kapszula található. Ezért kapszulákon drogtesztet végeztek, így kiderül, hogy az kokain. Összesen 1203 gramm kábítószer került elő, aminek a feketepiaci értéke meghaladta a 18 millió forintot. Ha kapszulák kiszakadtak volna, akkor a férfi perceken belül meghal, ugyanis a gyomrában lévő drogmennyiség, a halálos adag ezerszeresének felel meg. Fotó: NAV Egy másik alkalommal a NAV emberei egy konzervdobozokat tartalmazó küldeményre figyelek fel. Kiderült, hogy a fémdobozokban tartós élelmiszer helyett kábítószer volt. Összesen 823 gramm marihuána. A Spanyolországban feladott csomag légipostán keresztül érkezett a Liszt Ferenc repülőtérre, és a címzésből az derült ki, hogy a drogot Magyarországon akarták terjeszteni. Azonban nemcsak drogot próbálnak átjuttatni a különböző reptereken, volt aki egy csecsemőt akart átcsempészni a Fülöp-szigetekről, Amerikába. Egy 43 éves nőt a beszállási területen tartóztattak le a bevándorlási hivatala munkatársai, az egyik Fülöp- szigeteki reptéren. A nő derekán egy nagy méretű övtáska volt, amiről senki ne gondolta volna, hogy egy csecsemő fekszik benne, akit csak akkor vet elő, mikor a bevándorlási hivatal ellenőrzésén áthaladt. Az egy hetes csecsemő a Fülöp- szigetekről származott, és mint kiderült a nagynénje azért akarta Amerikába vinni a kisfiút, hogy ott oltásokat adjanak be neki és vallási szertartásokon vegyenek részt. Egy másik nőt a Port Moresby, Pápua Új-Guinea fővárosának repterén tartóztattak le, aki egy nagy táskát akart felvinni az egyik helyi járatra. Amikor a táskában lévő holmikat ellenőrizték, a biztonsági személyzet felfedezte, hogy a csomagban egy halott csecsemő holtteste van.

A kép illusztráció!

Fotó: SpencerWing/Pixabay Ekkor a nő férjének sikerült elmenekülnie a helyszínről, miközben feleségét őrizetbe vették. A nő a kihallgatása során elmondta, hogy a táskán belül, egy takaróba bugyolálta a testet. A nő a biztonsági szeméyzet és a rendőrök is felszólították arra, hogy mutassa meg azokat a papírokat, amelyekkel engedélyezik, hogy egy másik országba szállítsa a holtestet. Azonban ezt a nő nem tudta igazolni.

