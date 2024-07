Ez az Európai Néppárt valódi arca: Macron volt jobboldali miniszterelnöke hivatalosan is a kommunista jelöltet támogatja Marine Le Pen ellen

Az abszurditásra mutatnak Macron legutóbbi lépései is, amelyben a köztársasági elnök ugyan több alkalommal is kijelentette, hogy nem kormányozna együtt Mélenchon pártjával, mégis egyre több macronista jelölt - akik a Nemzeti Tömörülés és az Új Népfront mögött a 3. helyen végeztek - jelenti be, hogy visszalépnek a Mélenchon-féle szélsőbaloldali jelöltek javára.