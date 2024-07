Romániában a legtöbb a kiskorú anya az EU-n belül

A tagországokon belül Romániában van a legtöbb kiskorú anya, a statisztikák szerint 2021-ben több mint

8 ezer gyerek anyjának az életkora nem érte el a 18 évet, ezen belül az is kiderült, hogy 745 gyerek anya 10-14 éves volt.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

Az Országos Egészségbiztosító Pénztár (CNAS) elnöke pénteken egy másik információt is megosztott. Valeria Herdea egy Marosvásárhelyen tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy

Románia legfiatalabb nagymamája még csak 23 éves.

A CNAS elnöke a július 1-jén életbe lépett új egészségügyi keretszerződésről beszélve azt is elmondta, hogy vannak 12 éves anyák, és olyan 14 éves anyák is, akiknek már két gyerekük van. Ezért is kerültek bele az új keretszerződésbe kifejezetten a serdülőkorúakra vonatkozó fejezetek is – írja a Mandiner.

