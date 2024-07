Putyin bejelentést tett a tűzszünetről

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy addig lehetetlen a tűzszünet az Ukrajnával folytatott háborúban, amíg nem kezdődnek el a tárgyalások Kijevvel, és nem jutnak egyértelmű megállapodásra. Szerinte Oroszország nem egyezhet bele a tűzszünetbe, mivel nem bíznak meg Ukrajnában.

Nem engedhetjük meg, hogy az ellenség kihasználja a tűzszünetet, és újra felfegyverezze a hadseregét

– mondta Vlagyimir Putyin.

Fotó: X

Hangsúlyozta, hogy a fegyverszünethez olyan lépéseket kellene tennie Ukrajnának, amik elfogadhatóak Oroszországnak és visszafordíthatatlanok.

Azt is elmondta, hogy 2022-benvolt olyan időszak, amikor a Kijev közelében lévő orosz csapatok a nyugati országok kérésére megálltak és nem támadtak, azonban az ukránok ezt nem tették meg. Putyin szerint ezt azzal magyarázták, hogy Kijevben nem tudják ellenőrizni az összes csapat irányítását, mert állítólag vannak olyanok, akik nem engedelmeskednek. Emlékeztetett arra is, hogy Oroszország korábban már vont ki csapatok Kijevből, de akkor is átverték őket - írja a Meduza.

„Ez nem egyszer történt meg. Ezért nem hirdetünk tűzszünetet annak reményében, hogy a másik fél tesz néhány pozitív lépést” – tette még hozzá Vlagyimir Putyin.