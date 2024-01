A csádi sajtó is részletesen beszámolt az országba látogató magyar delegáció tárgyalásairól. A természeti erőforrásokban - olajban és aranyban - gazdag Csád vonzó lehetőségeket kínál a magyar befektetők számára és Magyarország a maga részéről olyan ágazatokban, mint a mezőgazdaság, a technológia és a megújuló energia, olyan szakértelemmel rendelkezik, amely Csád fejlődésének javára válhat - számoltak be a tárgyalás részleteiről. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tavaly decemberen tárgyalt az országban, míg most Azbej Tristan és Máté László Eduárd találkozott a csádi külügyminiszterrel.