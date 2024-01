2024. január 12-én magyar katonai delegáció látogatott a csádi fegyveres erők minisztériumába – számolt be az africa24tv.com.A csádi fegyveres erők, veteránok és háborús áldozatok minisztere, Dago Yacoub a magyar katonai delegációval folytatott megbeszélést a Csád és Magyarország közötti kétoldalú együttműködés keretében. A csádi hatóságok szerint ez a látogatás a két ország között a kiképzés, a fegyverkezés és a tapasztalatcsere terén már meglévő együttműködés része, amelyet a két ország tovább kíván fejleszteni - olvasható a minisztérium közleményében.

Nagy érdeklődés

Írtunk arról is, hogy a csádi sajtó is részletesen beszámoltaz országba látogató magyar delegáció tárgyalásairól. A természeti erőforrásokban - olajban és aranyban - gazdag Csád vonzó lehetőségeket kínál a magyar befektetők számára és Magyarország a maga részéről olyan ágazatokban, mint a mezőgazdaság, a technológia és a megújuló energia, olyan szakértelemmel rendelkezik, amely Csád fejlődésének javára válhat - számoltak be a tárgyalás részleteiről. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tavaly decemberen tárgyalt az országban, míg most Azbej Tristan és Máté László Eduárd találkozott a csádi külügyminiszterrel.

Azbej Tristan: Magyarország és Európa érdeke is a stabil Száhel-öv!