Jennifer Dulos New Canaanban élt férjével és őt gyerekével. Kapcsolatuk azonban 2019-ben megromlott. Beadták a válópert, majd a nő épp azért küzdött, hogy a gyerekei hozzá kerüljenek, mikor nyomtalanul eltűnt. A rendőrség nagy erőkkel kereste a nőt, aki azóta sem került elő. Ezután a férjet és annak szeretőjét gyanúsították a nő meggyilkolásával, miután gyanús vérfoltokat találtak a szerető házában és autójában. A férj és a szerető is azt állítja, a nő megrendezte a saját halálát, azonban a bíróságon egész máshogy gondolják, mi is történhetett valójában.