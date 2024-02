Ukrajna és néhány támogatója azt szorgalmazza, hogy a NATO egy közelgő nagyszabású csúcstalálkozón hivatalosan is hívja meg Kijevet a katonai szövetség tagjává, de erőfeszítéseik a színfalak mögött komoly ellenállásba ütköznek az Egyesült Államok és Németország részéről – i dézi a Foreign Policy-t a Mandiner.

A NATO főtitkára viszont továbbra is azt szeretné, ha Ukrajna mihamarabb csatlakozna a NATO-hoz.

A lap rámutatott arra is, hogy az Egyesült Államok és Németország számítanak Ukrajna legnagyobb adományozójának. Nem véletlen, hogy mindkét ország tisztviselői ragaszkodnak ahhoz, hogy Ukrajna egyszer majd csatlakozzon a NATO-hoz, ennek viszont egyáltalán nem most van itt az ideje. Az említett tisztviselők elmondták, hogy szerintük a közvetlen hangsúlyt arra kell helyezni, hogy

Ukrajnát továbbra is fegyverekkel és lőszerrel lássák el annak érdekében, hogy a megtámadott ország folytathassa a harcot Oroszországgal.

