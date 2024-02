A globalista hálózat nagyon finom eszközökhöz folyamodik, amikor át akarja venni a hatalmat egy-egy országban. A hiedelmekkel ellentétben az ilyen akciókhoz nem kell mindig katonákat küldeni, a titkosszolgálatot bevetni, néha elegendő csupán pénzt küldeni. Így megy ez Magyarországon is, és más országokban is. Vajon kiket kell 2024-ben megvenni és kiket kell lehallgatni ahhoz, hogy egy adott ország azt cselekedje, amit a nagyhatalmak szeretnének? Ezt a kérdéskört járta körbe Vukics Ferenc alezredes a Specialista című youtube-os műsorban. A téma azért is rendkívül aktuális, mert a napokban derült ki, hogy egyes hazai orgánumuk jelentős bevételekhez jutottak külföldről.