Folytatódik az NB I, pályán a PSG és a Dortmund

Pénteken az MTK-Újpest mérkőzéssel kezdődik a tavaszi szezon a labdarúgó NB I-ben. Az Afrika Kupa a negyeddöntőkkel folytatódik, a Bajnokok Ligájában is érdekelt európai sztárcsapatok közül pedig a PSG és a Borussia Dortmund is idegenben lép pályára hazája bajnokságában. A Davis Kupában a magyar teniszválogatott a németek ellen kezdi meg szereplését, a pénteki sportműsort emellett többek között műkorcsolya, cselgáncs és kézilabda is színesíti.