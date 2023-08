Fontos bejelentést tettek a budapesti atlétikai világbajnokság szervezői

Augusztus 20-a miatt korábban, délután fél 5-kor kezdődik az atlétikai világbajnokság esti programja és a szervezők azt tanácsolják, hogy már 2 órával hamarabb, délután fél 3-ra érkezzenek meg a nézők a Nemzeti Atlétikai Központba. A korai érkezését cserébe koncerttel, fesztivál hangulattal, izgalmas aktivitásokkal és elérhető áron kínált hideg frissítőkkel várnak minden szurkolót a gyönyörűen kialakított stadionparkban.

A szervezők tájékoztatása szerint minden jegy elkelt az augusztus 20-i estére a budapesti atlétikai világbajnokság egyik legjobban várt esti programjára, így 30 ezer szurkoló érkezik majd a Nemzeti Atlétikai Központba. Diplomáciai csúcs is van a fővárosban, 14 kiemelten védett személy is jelezte részvételét a világbajnokságon, ami fokozott biztonságot igényel a rendezőktől. Mindehhez hozzáadódik az augusztus 20-án megszokott erős forgalom, a változások a tömegközlekedésben és a lezárások a belvárosban. Emiatt a szervezőbizottság arra kéri az atlétikai világbajnokságra érkező vendégeket, hogy 2 órával korábban, azaz már délután fél 3-kor érkezzenek meg a Nemzeti Atlétikai Központba – áll a közleményben.

Izgalmas programot kínál cserébe az atlétikai világbajnokság már délután is, hiszen a stadionparkban található Medal Plazaban, és a Szurkolói Zónában folyamatosan lesz zene, izgalmas aktivitások, sőt 3 óra után nem sokkal koncertet ad a Parno Graszt. Le lehet menni a gyönyörűen felújított Duna-part fehér homokos partjára és megnézni a vadonatúj Nemzeti Atlétikai Központot.

Sport szempontból is különleges ez a nap, hiszen a magyar válogatott legnagyobb reménysége, Halász Bence versenyez a kalapácsvetés döntőjében és ha sikerül, amire évek óta készül, akkor akár a dobogóra is van esélye! Szintén ma este lesz az atlétika királyszáma, a 100 méteres férfi síkfutás döntője, így a világ leggyorsabb emberének járó világbajnoki aranyérmet is kiosztják ezen a különleges napon.

Az atlétikai világbajnokság nagyon jól megközelíthető tömegközlekedéssel, a szervezők elsősorban az 1-es és 2-es villamost javasolják a Közvágóhídig, vagy a 4-6-os villamost a Boráros térig, ahonnan vagy átszállással, vagy egy 15 perces sétával könnyen elérhető a Nemzeti Atlétikai Központ bejárata.

Miután jegyek már nem kaphatók erre a különösen várt napra, a szervezők azt tanácsolják a bérlettel rendelkező szurkolóknak, hogy feltétlenül legyenek ott a versenyen, vagy ha nem tudnak elmenni, adják át a bérletüket másoknak, akik esetleg nem tudtak már jegyet venni.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.