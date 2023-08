Ezrek üvöltöttek eksztázisban, amikor Halász Bence átvette a világbajnoki érmét

Hétfőn este ünnepélyes eredményhirdetésen vehette át a vasárnap megszerzett világbajnoki bronzérmét Halász Bence kalapácsvető a Nemzeti Atlétikai Központ parkjában felállított Medál Plázában.

A férfi kalapácsvetés hivatalos díjátadójára hétfőn 18 óra után került sor a világbajnok Ethan Katzberg, az ezüstérmet szerző, olimpiai bajnok lengyel Wojciech Nowicki és a pályafutása második vb-bronzérmét szerző Halász Bence részvételével.

A szervezők hétfőn reggel bejelentették, hogy az eredményhirdetést a vasárnapi jeggyel is meg lehet nézni a helyszínen – ők ráadásul kedvezményes jegyet is vásárolhattak a hétfő esti programra, az esetlegesen üresen maradt helyekre. Ennek is következtében a hőség ellenére több ezren jóval hamarabb érkeztek a helyszínre, hogy biztosan szemtanúi legyenek a budapesti vb első, magyar érintettségű díjátadójának.

Előtte még négy pódiumceremóniára sor került, a vasárnap esti döntők közül sorrendben a férfi 10000 méter, a női távolugrás, a női hétpróba és a férfi 100 méteres síkfutás dobogósai kapták meg az érmüket. Az ugandai Joshua Cheptegei és a szerb Ivana Vuleta úgy tűnt, érzelemmentesen hallgatta végig hazája himnuszát, ám ezután Katarina Johnson-Thompson megilletődött a több száz brit drukker ovációja közben, a világ leggyorsabbjává váló Noah Lyles pedig konkrétan zokogni is kezdett az amerikai himnusz közben.

Zárásként pedig jöhetett a férfi kalapácsvetés díjátadója. Alig lehetett hallani a buzdítás közepette, ahogy Halász Bencét felszólítják a dobogó harmadik fokára, majd ki kellett várni egy ideig, amíg Wojciech Nowicki is átveheti az ezüstérmét, Ethan Katzberg pedig az aranyát.

A közönség aztán ilemtudóan végighallgatta a kanadai himnuszt, majd rákezdett a "ria, ria, Hungária!" rigmusra – arra, amelyet Halász vasárnap is megkapott a dobásai után. Ám ahogyan akkor, a magyar kalapácsvető most sem zökkent ki, csak – mint elmondta – végigfutott a hátán a hideg.

Mert a legnagyobb sportemberek bizony a legjobb pillanatokban képesek koncentrálni és kizárni (az adott esetben nekik vagy ellenük szurkoló) külvilágot, és csak miután felszabadulhatnak, akkor engedik meg maguknak mindezt. Halász Bence pedig vasárnap este kétségkívül közéjük került, ezért pedig hétfő este egy csodálatos világbajnoki bronzérem volt a jutalma.

Ez a szín pedig jövőre akár tovább is fényesedhet, a magyar kalapácsvető ugyanis máris kitűzte a következő céljait: mostantól már csak a 2024-es év fő versenyeire, az Európa-bajnokságra és a párizsi olimpiára fog fókuszálni.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.