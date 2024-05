A Fradi szurkolói oldala, az ulloi129.hu számolt be arról svéd sajtóinformációkra hivatkozva, hogy több csapat,

a Maccabi Haifa, a Ludogorec, a Hull City, a Middlesbrough, a NEC Nijmegen és a Luton Town mellett a Fradi is érdeklődik az Elfsborg ghánai középpályása, Michael Baidoo iránt.

A Fradi elveszheti a nyáron Abu Fanit

Fotó: Polyák Attila - Origo

Baidoo érkezhet, Abu Fani távozhat

A 24 éves, 174 centi magas támadóközéppályás 2022-ben érkezett az Elfsborghoz. A Fradival kapcsolatban mindig jól értesült lap úgy tudja, hogy a játékos valóban ismert a Fradi stábja számára, de tárgyalások nem folynak az ügyében.

Közben az FTC-szurkolók attól is félhetnek, hogy nyáron távozik a fővárosi klub egyik legjobbja, Abu Fani. Az izraeli sajtó szerint az orosz CSZKA Moszkva érdeklődik a középpályásért, információik szerint a megfigyelőik ott lesznek lelátón ma este a Puskás Arénában.

Nem csoda, hogy korábban a Lionel Messit is a soraiban tud Inter Miami érdeklődéséről is lehetett vele kapcsolatban hallani, ugyanis a 22-szeres izraeli válogatott játékos az idei szezonban 45 mérkőzésen hat gólig és 17 gólpasszig jutott eddig, és az MK-döntőben is nagy szerep várhat rá.

Ha már Magyar Kupa-döntő, a sorozatban hatodszor bajnok FTC összességében 25. alkalommal hódíthatja el a Magyar Kupát, illetve két év után ismét mindkét hazai sorozatot megnyerheti.

Akkor szintén a Pakssal találta magát szembe a fináléban, és magabiztos, 3-0-s sikerrel koronázta meg az idényét.

A fővárosiak remekül szerepelnek az MK végső fázisában, ugyanis 24 sikerük mellett mindössze kilencszer maradtak alul az aranycsatában. A Paks viszont ezúttal nehezebb ellenfélnek tűnik, mint két éve, mert bár az idénybeli három találkozásuk első felvonásán az FTC 6-1-re verte a riválisát, utána viszont két rendkívül kiélezett összecsapást vívtak egymással a felek, melyek közül a decemberit a tolnai együttes nyerte, áprilisban pedig a Ferencváros egy hajrában szerzett góllal gyűjtötte be a három pontot.

