Visszavonul a magyar válogatott jégkorongozó

Visszavonul az élsporttól Sarauer Andrew, a Hydro Fehérvár AV19 magyar válogatott jégkorongozója, aki 2015 óta erősítette a nemzeti csapatot, amellyel Krakkóban együtt ünnepelte az elitbe való feljutást.

A klub szombaton honlapján jelentette be, hogy a 38 éves kanadai-magyar támadó a 2023/24-es szezonban érvényes szerződésének felbontására kérte. Sarauer tíz évvel Székesfehérvárra érkezése, és az osztrák ligában lejátszott közel 500 mérkőzése után döntött a visszavonulás mellett.

Ma visszavonulok attól a sporttól, amit imádok. Az elmúlt hetekben éreztem, valami hiányzik a nyári felkészülésem alatt, és ekkor tudtam, eljött az idő, hogy befejezzem. Tíz éve fogadtatok be a csodás városotokba és országotokba, ami nemsokára az otthonommá vált" - állt a közleményben, amelyben Szélig Viktor is búcsúzott a fehérvári klasszistól.

"Nem titok, beszéltünk arról is, hogy visszavonulását követően a szervezeten belül marad és a szakmai stábban folytatja a munkát, sajnos ez most nem valósul majd meg. A klub nevében csak a legjobbakat kívánjuk Andrewnak, a továbbiakban sok sikert kívánunk egykori játékosunknak" - mondta az együttes általános igazgatója.



Sarauer Andrew 2013-ban érkezett a székesfehérváriakhoz és négy évet töltött az együttesnél, majd egy évet Villachban játszott, de 2018-ban visszatért és további hat szezonon keresztül erősítette a csapatot. Két évvel Magyarországra érkezése után tette le a magyar állompolgársági esküt, és tagja volt a Krakkóban feljutást ünneplő magyar válogatottnak is, majd több éven át stabil tagja maradt a nemzeti együttesnek.