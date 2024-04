Felismerhetetlenre öregedett az egykori Austin Powers - fotók

Mike Myers nagyjából egy éve nem jelent meg nyilvánosan, most azonban feltűnt az AFI (American Film Institure, Amerikai Filmintézet) rendezvényén, ahol Nicole Kidman életműdíjat kapott. A gála nemcsak azért volt különleges, mert a színésznő első ausztrálként vehette át a díjat: a teremben Myers kinézetén is sokan meglepődhettek.

Mint kiderült, az elmúlt egy évben Szőr Austin Powers egykori alakítója, Mike Myers látványosan megőszült, megöregedett. Legutóbb körülbelül egy éve, 2023 májusában készültek róla lesifotók, és akkor még olyan barna színű volt a haja, amilyennel a pályája során ismertük.

Mike Myers legutóbbi filmje, az Amszterdam világpremierjén New Yorkban (2022. szeptember)

Fotó: NurPhoto via AFP/John Nacion/NurPhoto / NurPhoto via AFP/John Nacion/NurPhoto

Bár az ismert figurához képest Myers az AFI díjátadóján meglehetősen öregnek tűnt, betegnek azonban nem: a szemtanúk beszámolói és a közösségi médiába kikerült felvételek szerint végig bohóckodott, a rajongókkal is rengeteg közös szelfire volt hajlandó – amelyek jó részéhez ráadásul igyekezett vicces arcot is vágni.

Ki az a Mike Myers?

Mike Myers kanadai komikus, forgatókönyvíró és producer, akit már 1989-ben Emmy-díjjal jutalmaztak a Saturday Night Live-ban nyújtott alakításáért, de igazán ismertté csak három évvel később vált a Wayne világával.

A filmnek 1993-ban kijött a második része is, 1997-ben pedig következett a Szőr Austin Powers: Őfelsége titkolt ügynöke című James Bond-paródia, amelyből Myers szintén több folytatást készített. Moziban ment a Kicsikém – Sir Austin Powers 2, illetve az Austin Powers – Aranyszerszám, de a karakter több videoklipben is megjelent, Myers így Beyoncéval, Britney Spearsszel vagy Pharrell Williamsszel is dolgozott együtt.

Mike Myers az első Austin Powers-film promóképén, 1997

Fotó: AFP / AFP

A Shrek-filmekben eredetileg Myers kölcsönözte a hangját a címszereplő ogrénak, de volt egy-két komolyabb szerepe is olyan produkciókban, mint a Becstelen brigantyk vagy a Queenről, Freddie Mercury életéről szóló Bohém rapszódia. Legutóbb az Amszterdamban láthattuk 2022-ben.

Lapozzon, nézze meg, Mike Myers miként festett az AFI rendezvényén ősz hajjal!