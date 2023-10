A Diósgyőr nyert, a Győr szoros meccsen kapott ki az Euroliga nyitányán

A DVTK HUN-Therm nyert, a SERCO UNI Győr viszont hosszabbítás után kikapott szerdán Franciaországban a női kosárlabda Euroliga nyitókörében.

A magyar bajnok - és tavaly Euroliga-győztes - Sopron Basket anyagi problémák miatt visszalépett a nemzetközi kupaküzdelmektől, így a 2023/24-es idényben az NB I-ben második Győr került alanyi jogon a főtáblára. Cziczás László vezetőedző együttese a Villeneuve d'Ascq LM csarnokában kezdte meg az európai szezont. A francia alakulat februárban az NKA Universitas PEAC-ot búcsúztatta még egy osztállyal lejjebb, az Európa Kupa nyolcaddöntőjében. Később a Villeneuve elődöntőt vívott az EK-ban, odahaza pedig a bajnoki fináléig jutott.

A kontinentális elitbe hat év után visszatérő győriek - akik a 2016/17-es alapszakaszban csak egy meccset nyertek - öt perc elteltével már kilenc ponttal vezettek, főként a brit Kristine Anigwe révén. A Rába-parti alakulat a folytatásban már kevésbé tartotta kézben a mérkőzést, a 11 pontos előny elolvadt, a félidőben 45-49 állt a nagyórán. Térfélcsere után a júniusban Európa-bajnoki negyedik válogatott csapatkapitánya, Dubei Debóra is rákapcsolt, az utolsó szakasz 65-69-ről indult. A hajrában az ellenfél 84-84-re mentette a mérkőzést, majd az ötperces hosszabbítás is a lendületben lévő franciáké lett.



Az NB I-ben bronzérmes DVTK az előző szezonban alanyi jogon szerepelt a csoportkörben, 14 alapszakaszmeccséből hatot megnyert, és csoportjában a hatodik helyen fejezte be első idényét az Euroligában. A jelenlegi kiírásban a selejtezőben kezdett Völgyi Péter együttese, amely a London Lions búcsúztatásával harcolta ki fennállása során - és egymás után - másodszor az Euroliga főtábláját.

A szerdai nyitányon a franciák 10-0-val repülőrajtot vettek, de néhány perccel később már 13-12 állt a nagyórán. A második negyed már a vendégek fölényét hozta, főként az amerikai Kaila Charles és montenegrói Milica Jovanovic jóvoltából, a nagyszünetben 32-35 volt az állás. Fordulás után is Völgyi Péter együttese diktálta a tempót, csaknem kétszer annyi lepattanót szedett, mint ellenfele, és az utolsó játékrészben már csak kilenc pontot engedélyezett a házigazdáknak.



Ami a többi magyar érdekeltségű klubot illeti, a Mersin némi meglepetésre 82-77-re kikapott odahaza a spanyol Salamancától, a törököknél Kiss Virág 4 pontot szerzett, Studer Ágnes pedig nem talált a gyűrűbe.



Juhász Dorka csapata, az olasz Schio hazai pályán 70-50-re verte a sérült Bernáth Rékát nélkülöző lengyel Lublint, a WNBA idei újoncötösébe beválasztott Juhász 9 ponttal és 7 lepattanóval zárt. A Gereben Líviával felálló, romániai Sepsi 85-57-re alulmaradt a spanyol Zaragoza csarnokában, a magyar játékos két pontig jutott.



Eredmények, 1. forduló, A csoport:



LDLC ASVEL Feminin (francia) - DVTK HUN-Therm 57-67 (15-12, 17-23, 16-19, 9-13)

A magyar csapat legjobb dobói: Charles 14, Lelik 14, Kányási 11, Garbin 11

B csoport:

Villeneuve d'Ascq LM (francia)-Serco UNI Győr 93-92 (22-32, 23-17, 20-20, 19-15, 9-8) - hosszabbítás után

A magyar csapat legjobb dobói: Anigwe 27, Dubei 21, Slocum 13, Goree 12, Bach 11