Erődemonstrációt tartott a Veszprém a kézilabda BL-ben

A Veszprém házigazdaként 44-34-re legyőzte a portugál FC Portót a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában, szerdán.

A hazaiak keretéből Omar Jahja és Andreas Nilsson, a vendégektől Jakob Mikkelsen, Diogo Oliveira, Victor Iturriza és Diogo Branquinho is hiányzott.

Gyors játékkal kezdett a magyar bajnoki címvédő, amikor ebbe nem csúsztak hibák, akkor 5-1-re ellépett, amikor viszont igen, akkor felzárkózott az ellenfél (5-4). Támadásban és védekezésben is pontosabb volt a Veszprém, amely a folytatásban is nagy lendülettel kézilabdázott, így a portugáloknak a 17. percben 12-7-es állásnál időt kellett kérniük. Nedim Remili után Hugo Descat szórta a gólokat, ám amikor ismét megtorpant csapatuk, a Porto két percen belül visszazárkózott 16-15-re.



Momir Ilic vezetőedző időkérését követően, az első félidő hajrájában ismét rákapcsoltak a házigazdák, 6-1-es sorozatot produkáltak, így a szünetben magabiztosan vezettek.

A meccs kétharmadánál eldőlt a két pont sorsa, akkor ugyanis már tíz találat volt a különbség. A játék képe nem sokban változott, a portugálok nem tudták felvenni a versenyt tempóban és pontosságban a Veszprémmel, így hét gólnál nem tudtak közelebb kerülni. A bakonyiak ekkor már a látványra is ügyeltek, számos szép megoldásuk volt, és mivel mindez nem ment az eredményesség rovására, végül a vártnál is fölényesebben nyertek.

Nedim Remili tíz, Bjarki Már Elísson és Agustín Casado öt-öt találattal, Rodrigo Corrales négy, Ignacio Biosca García nyolc védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Nikolaj Christensen nyolcszor talált be.

A két csapat hetedik egymás elleni tétmérkőzésén egy döntetlen mellett hatodszor győzött a Veszprém.



A három sikerrel és egy vereséggel álló bakonyiak jövő csütörtökön Fazekas Gergő együttesét, a Lengyel Kupa-címvédő Orlen Wisla Plockot fogadják.

Fantasztikus győzelmet arattunk, nagyon jó mérkőzést játszottunk, hiszen 44 gólt lőttünk hazai közönség előtt" - mondta a lefújást követő sajtótájékoztatón Momir Ilic.



A hazaiak szakvezetője hozzátette, játékosai nagyon sokat futottak ezen a rendkívül dinamikus találkozón, és úgy látta, fizikálisan jól fel voltak készítve. Hozzátette, hosszú volt a kispadjuk, vagyis akik beszálltak, rendre tudtak segíteni a csapatnak. Ilic hangsúlyozta, a 34 kapott gól sok, ezen dolgozniuk kell a jövőben.

Eredmény, csoportkör, 4. forduló, B csoport:

Telekom Veszprém-FC Porto (portugál) 44-34 (22-16)

lövések/gólok: 60/44, illetve 53/34

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 2/1

kiállítások: 0, illetve 4 perc