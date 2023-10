Meghalt a legendás magyar röplabdaedző

A 71 éves korában vasárnapra virradóra elhunyt Ratimorszky Károly, a magyar röplabdasport kiemelkedő tudású edzője, adta hírül a Magyar Röplabda Szövetség.

Tudása és kiváló taktikai meglátásai mellett a sportág iránti elhivatottságával, valamint hihetetlen alázatával emelkedett a legjobb szakemberek közé, áll a szövetség közösségi oldalán megjelent gyászhírben. A felnőttek között is jelentős edzői sikereket ért el, de az utánpótlásnevelésért tett fáradhatatlan munkája legalább ennyire kiemelkedőnek nevezhető. Rengeteg játékossal szerettette meg a röplabdát, sokakat ő indított el, s terelt értő figyelemmel a profi pályafutás irányába.

Ratimorszky Károlyt először a '80-as évek elején, játékospályafutása vége felé kérték fel klubjában, a Bp. Spartacusnál utánpótlás-edzőnek, s hogy nem csinálta rosszul, azt az is bizonyítja, hogy ezt követően igencsak kapkodtak utána a különböző egyesületek: a Spartacus után a Ganz MÁVAG-nál, az Angyalföldi DRC-nél, majd Székesfehérváron és a Vasasnál is rendkívül sikeres éveket töltött, s utóbbinál eltöltött időszakában több korosztályos bajnoki cím mellett négyszer az év legjobb utánpótlás-edzőjének is megválasztották, egy rövid ideig pedig az ifjúsági válogatott mellett is tevékenykedett.

38 éves edzői pályafutása alatt azonban nem csak a fiataloknál, hanem a felnőttekkel is dolgozott: a Vasast két-két bajnoki és Magyar Kupa-ezüstéremig vezette, és ő tette le a 2005-ben bajnokságot és Magyar Kupát nyerő gárda alapjait is. Ratimorszky Károly volt az UTE vezetőedzője is, majd az első évében az élvonalba juttatta a Budaörsöt, amelynek a kispadján ült egészen addig, míg egészségi állapota ezt megengedte. A szakember az utóbbi időszakban már a nagy nyilvánosságtól elvonulva, otthonában élt.