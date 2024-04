A Szajna és az olimpia

Fotó: AFP

Csakhogy kiderült, hogy a víz rendkívül szennyezett. Elsősorban coli-baktériumokkal van tele, de más olyan szennyeződést is kimutattak, amely veszélyes lehet a sportolókra. A szervezők csak nagy késéssel ismerték el, hogy a Szajna megtisztítása sokkal bonyolultabb projekt, mint azt elsőre gondolták. Erre utalt az is, hogy 2023-ban két tesztversenyt is le kellett mondani. Az egyik a hosszútávúszók Világkupa versenye volt, de nem lehetett megrendezni a triatlonosok előolimpiai versenyét sem.

2024 áprilisának elején a Surfrider nevű szervezet azt közölte, hogy - megvizsgálva a 2023-ban elvégzett teszteket, a mintákat - a víz még mindig szennyezett. A coli és az enterococcus-baktériumok jelenléte azt mutatja, hogy a víz fekáliás. Csak abban reménykednek, hogy a tesztek egy részét akkor végezték el, amikor sokat esett az eső.

Szárazabb időben csökken a szennyezés mértéke - na de ki garantálja, hogy idén nyáron nem fog esni az eső?

A hónap végére a Szajna új csapadékvíz-szűrő berendezéssel lesz felszerelve. Ami ennél sokkal nagyobb baj, hogy a szervezők még mindig nem rendelkeznek B-tervvel, azaz kitartanak az álláspontjuk mellett: a hosszútávúszók és a triatlonosok a Szajnában fognak úszni. Benjamin Maze, a francia triatloncsapat technikai igazgatója is optimista. Szerinte 2021-ben Tokióban és 2016-ban Rióban is hasonló gondokkal küzdöttek a szervezők, mégsem maradtak el a versenyek.

Mi lesz a város tömegközlekedésével?

A közel 9 millió (eddig) eladott jegynek köszönhetően már most tudni lehet, hogy Párizsra soha nem látott tömeg zúdúl rá 2024. július 24. és augusztus 11. között. Most minden szem a város elöregedett metróhálózatára szegeződik. Már csak azért is, mert a szervezők szinte mindenkit arra biztatnak, hogy az olimpia ideje alatt a metrót használva utazzanak egyik helyszínről a másikra.

Egyes számítások szerint a napi 650.000-es utazási szám akár 800.000-re is emelkedhet a vonalakon.

2017 után felgyorsultak azok a tervek, amelyek az öreg metróhálózat felújítását kezdeményezték. Akkor úgy gondolták, hogy az olimpia miatt négy teljesen új vonalat kell építeni. Ám a koronavírus-járvány itt is beütött: a Charles de Gaulle repülőtérről a városközpontba tervezett gyorsvasút már biztosan nem készül el az olimpia idejére. Az új vonalak közül a 15, 16 és 17-es metróvonal biztosan nem épül meg, azaz ezeket a terveket már most elvetették. A 14-es vonal, amely az olimpia szempontjából talán a legfontosabb lesz, elkészül, a próbafutások június végén indulhatnak el. Nyugodtan mondható: ez nem csak próbafutás, hanem versenyfutás lesz az idővel.