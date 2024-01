Európa-bajnoki trófeáért utazik Németországba a magyar válogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott péntek este 26-25 arányban kikapott Csehországtól Tatabányán, felkészülési mérkőzésen. A találkozó egyik legjobbja a magyar csapat irányítója, Fazekas Gergő volt, aki beszélt az elvárásairól is a jövő héten kezdődő németországi kézilabda-Európa-bajnoksággal kapcsolatban.

A lengyel Wisla Plockban játszó Fazekas Gergő elsősorban a meccs második félidejében kapott lehetőséget Chema Rodrígueztől, és a 20 éves irányító élt is vele, hiszen remek játékkal, 3 góllal és több gólpasszal segítette a támadásokat. Fazekas a meccs végén hatalmas puffanással zuhant a földre, de reményei szerint holnapra már teljesen el fog múlni a hátfájása. A magyar kézilabda-válogatott irányítója a találkozót követően a felkészülés fázisairól is megszólalt.

„Az elmúlt hetekben inkább a fizikai dolgokon volt a hangsúly, és csak a héten jöttek elő a taktikai dolgok, szóval van bennünk tartalék. Nem is minden figurát próbáltunk ki ma, úgyhogy azt ígérem, hogy az Eb-n ennél csak jobban fogunk játszani – mondta a három gólig jutó Fazekas Gergő, majd arról beszélt, az egész csapat csalódott a vereség miatt, mert minden meccset meg akar nyerni. Így lesz ez az Eb-n is. – Lehet, hogy kicsit erős lesz, amit mondok, de azt beszéltük a srácokkal és az edzőkkel, hogy mi megnyerni megyünk az Európa-bajnokságot! Minden meccset meg szeretnénk nyerni, ezzel a céllal megyünk ki."

A 20 éves irányító elárulta, hogy a szombati, nem hivatalos, zárt kapus, csehek elleni újabb meccset követően a jövő héten sokkal nagyobb terheléssel fog készülni a válogatott a kontinensviadalra, hogy biztosan bírják a kétnaponta esedékes meccseket.

Fazekas már várja, hogy magyar csapattársa legyen

Fazekas elmondta, nagyon örül, hogy nyártól Szita Zoltán személyében magyar csapattársa is lesz a Wisla Plock csapatánál, majd az Origónak kiemelte, hogy a pénteken a csehek kispadján ülő, de a Plock edzőjeként is dolgozó Xavi Sabatéval jókedvűen beszélgettek a mérkőzés előtt és után is, a fejükben azonban már mindketten a válogatottjuk sikeres Eb-szereplése jár.

A márciusi olimpiai kvalifikációs tornán való részvételt a világbajnoki 8. helyével már kiharcoló magyar kézilabda-válogatott Montenegró ellen, jövő pénteken kezdi meg az Európa-bajnoki szereplését Münchenben.

A magyar válogatott müncheni Eb-csoportmeccseinek programja:

január 12., péntek, 20:30: Magyarország-Montenegró

január 14., vasárnap, 20:30: Magyarország-Szerbia

január 16., kedd, 20:30: Magyarország-Izland

A négyfős csoportból az első két helyezett jut a kölni középdöntőbe.