Nem bírta a bírók nyomását, második meccsét is elvesztette az Eb-n a női pólóválogatott

A magyar női vízilabda-válogatott második csoportmeccsét is elvesztette az eindhoveni Európa-bajnokságon, miután 14-11-re kikapott a komoly bírói támogatást kapó házigazda holland válogatottól.

A görögöktől elszenvedett fájdalmas 14-12-es vereség után alig több mint 21 órája volt a magyar válogatottnak, hogy kipihenje magát és felkészüljön a világbajnoki címvédő hollandok elleni meccsre. Mihók Attila szövetségi kapitány és a játékosok is azt emelték ki az első meccs után, hogy sok volt a kapott gól, és muszáj feszesebbé tenni a védekezést a görögöknél gyorsabb, mozgékonyabb hollandok ellen.

A magyar csapatból ezúttal Kuna Szonja és a 16 éves Tiba Panna maradt ki, míg a tegnap nem játszó Faragó Kamilla és Szabó Nikolett pedig bekerült a csapatba, utóbbi abszolút újonc a válogatottban.

1. negyed

Vályi Vanda pénteki "mesternégyes" után szombaton is megnyerte az első ráúszást, a rögtön kiharcolt emberelőny után azonban Szilágyi Dorottya lövését védte a holland kapus. Magyari Alda védése után egy szépen megjátszott fór végén Geraldine Mahieu húzta a kapu fölé a labdát. Magyari újabb védése után kontrát fújtak a mieink ellen, a megúszó Van Der Sloot pedig kíméletlenül bevágta a ziccert (0-1). Keszthelyi Rita blokkolt lövése után nálunk mentett a felső léc, majd a magyar csapatkapitány tökéletes helyzetfelismerés után vágott be egy szabaddobást (1-1).

A harmadik magyar kontra után Lieke Rogge lőtt hatalmas gólt (1-2), majd egy újabb kontra után egy fórt is kaptak a hollandok, amit hiába lőttek a lécre, az egyik bíró szerint hozzáért a magyar kapus, végül a jó egy perces támadás végén Bente Rogge lőtt újabb gólt, az ötödik fórjukat pedig Marit van der Weijeden váltotta gólra (1-4). Nem mondhatni, hogy nem kapták meg a hazai pályát...

2. negyed

Vályi ismét elhozta a labdát, de előbb Keszthelyi vágta a lécre a labdát, majd Rybanska ziccerét blokkolta egy holland kéz, a túloldalon viszont Iris Wolves akcióból lőtt centergólt (1-5). És még szerencsénk sem volt: Leimeter Dóra a kötél mellől, jó nyolc méterről eleresztett lövése kifelé pattant a kapufáról. Ezután csodát láthattunk: a hollandok ellen is kontrát fújtak, amit az ellentámadásnál gyorsan korrigáltak is a játékvezetők...

Garda lövését védte Aarts, a mi kapunk előtt viszont Parkes szerzett labdát, majd felúszás után centerből megszerezte a második gólunkat (2-5). Egy holland előny kivédekezése (Magyari védett) után Gurisatti Gréta lőtt nagy gólt, és ismét szoros volt a meccs, sőt egy újabb jó védekezés után Garda Krisztina is lőtt egy bomba gólt, így a nagy szünetre minimális holland előnnyel mehettek a csapatok (4-5).

3. negyed

Vályi hiába hozta el ismét a labdát, az első gólt megint a hollandok szerezték Van der Sloot révén. Egy kihagyott emberelőny után jött egy jó védekezés, majd Leimeter Dóra az újabb magyar előnyt már gólra váltotta (5-6). A következő holland előny nagyon kellett Magyari védése (a hetedik védése volt 13 lövésből), de hiába, mert a hollandok kiharcoltak egy ötméterest, amit Van de Kraatz lőtt be. Az ellentámadásból azonban Faragó Kamilla is a kapuba pattintott, azaz úgy tűnt, hogy nem hagytuk magunkat újra lerázni.

Azonban elég volt két sikertelen támadás, hogy a hollandok a remeklő Lieke Rogge két újabb góljával, ismét ellépjenek (6-9). Nem zuhant össze a magyar csapat, ezt mutatta, hogy ötméterest harcoltunk ki, amit Garda be is vágott. Lieke Rogge azonban nem hagyta annyiban, Rybanska kiállítása után már a negyedik gólját lőtte, miközben a magyar center kipontozódott. A negyed végén végre szerencsénk is volt: Garda lövése a kapufáról a holland kapusra pattant, onnan pedig a gólvonal mögé (8-10).

4. negyed

Vályi Vanda ismét megnyerte a ráúszást, ezúttal pedig Szilágyi Dorottya góllal fejezte be az első támadásunkat. Van de Kraatz lőtt gólt a holland fórból, Keszthelyi bombája után pedig a kapufáról ment ki a labda. Magyari védése után Garda viszont negyedszer is a holland kapuba bombázott (10-11). A bírók azonban megállították a meccset, és hosszas videózás következett, hogy megállapítsák nem-e mégis bent volt a labda Magyari védése után: végül megállapították, hogy bent volt, így 11-10 helyett 12-9 lett az állás...

Egy labdaszerzés után Keszthelyi faragott a hátrányból egy ötméteressel, de hiába minden mert egy rossz hosszú indítás (az elképzelés jó volt amúgy) után a négy gólos Garda is kipontozódott, a hátrányban pedig újabb gólt kaptunk. Faragót is kiállították végleg cserével, ezt a hátrányt azonban hősiesen kivédekezte a magyar csapat, majd 1:41-el a vége előtt egy holland kiállítás után Mihók Attila időt kért. Szilágyi lövését azonban védte Aarts, Van der Sloot pedig a 14. holland góllal tulajdonképpen lezárta a meccset, Keszthelyi Rita gyönyörű ejtése már csak szépségtapasznak volt elég.

A magyar válogatott így második csoportmeccsét is elveszítette. Vasárnap 20 órától Horvátország ellen lehet javítani.

Eredmény, Európa-bajnokság, csoportkör, 2. forduló:

Magyarország - Hollandia 11-14 (1-4, 3-1, 4-5, 2-4)

Eindhoven, Hollandia

a magyar gólszerzők: Garda 4, Keszthelyi 3, Parkes 1, Gurisatti 1, Leimeter 1, Faragó 1,

a csoport másik mérkőzésén:

Görögország - Horvátország 25-7 (5-4, 7-1, 6-1, 7-2)