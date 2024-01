Két hétig tartó sportgyilkosság, de a magyarokat nem ölhetik meg

Bár a németországi férfi kézilabda-Európa-bajnokság már szerdán elkezdődött, a magyar csapat csak pénteken este 20.30-kor lép először pályára Montenegró ellen Münchenben. A magyarok csoportjában Szerbia és Izland is helyet kapott, így ez a négyes tűnik az egyik legerősebbnek a tornán. A csoportból két csapat jut tovább a középdöntőbe, a másik kettő hazautazik.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Münchenből.

A köd és a jég fogságában

A bajor főváros napok óta a köd és a jég fogságában éli mindennapjait. Ja, el ne feledjem, a német gazdák tüntetése sem kerülte el a várost, miként a két napig tartó vasutassztrájk sem. Ez utóbbit szerencsére nem éreztem meg, mert csütörtökön délután a müncheni reptéren épp elkaptam egy S-bahnt (vonatot), amely a szálláshelyemre vitt. Csak a tömeg nagysága jelezte, hogy itt valami nem stimmel, de amúgy fegyelmezetten viselték a heringszerepet az emberek a vagonokban.

Egy öreg csarnok falai között

A müncheni csoport meccseit a jó öreg Olympiahalléban rendezik meg. Ez a csarnok az 1972-es olimpiára épült, és azóta is ott terpeszkedik az Olimpiai Parkban.

A rendezésre benevezett csarnokok közül ez a legöregebb, össze sem lehet hasonlítani mondjuk a hatalmas kölni Laxness Arénával. De ez nem baj, játszani kell itt is és ott is, az, hogy a csarnok falai mit láttak korábban, most nem annyira lényeges kérdés.

Gyilkos harc az olimpiai selejtezőért - magyarok nélkül

A pénteki napon 18 órától előbb a szerbek Izland ellen lépnek pályára, majd következik 20.30-tól a Magyarország-Montenegró mérkőzés. Ennek a csoportnak az az érdekessége, hogy a négy csapat közül csak a magyarok rendelkeznek olimpiai selejtezős helyezéssel, a másik három nem. Éppen ezért a szerbeknek, a montenegróiaknak és az izlandiaknak gyilkos lesz minden perc, amit a pályán töltenek. Az, hogy nekünk biztosan megvan már a helyünk a márciusi olimpiai kvalifikációs tornán, egyfelől jó dolog és megnyugvást ad, hogy ebből a szempontból nincs a nyakunkon a kés.

Másfelől lehetőséget teremt arra, hogy végre egy olyan világversenyen vegyünk részt, amelyen nem valami távoli, magasztos cél megszerzése lebeg a szemünk előtt, hanem az, hogy az adott versenyen szerepeljünk a legjobban.

Mikler és Székely nem áll a kapuban

Ezzel együtt a magyar csapatnak nem lesz könnyű dolga ezen a versenyen, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam. A már említett nehéz csoport után a középdöntőben igazi gyilkos ág jön, ahol majd a franciák, a németek, a horvátok és a spanyolok lehetnek az ellenfeleink Kölnben. De ne szaladjunk ennyire előre, van nekünk dolgunk ebben a csoportban bőven. Azt már régóta tudjuk, hogy Mikler Roland, a magyar csapat egyik sztárja nem utazott el az Eb-re.

Ebben semmi csodálnivaló nincs, hiszen a csapatnak idén az olimpiai selejtező lesz a legfontosabb tornája, amelyet márciusban rendeznek meg. Mikler, aki jövőre már 40 éves lesz nem lenne képes két hónap alatt kétszer is csúcsformába lendülni, mert ennyi idősen ez már valóban kockázatos. Ami ennél nagyobb meglepetés, hogy az őt az utóbbi években általában helyettesítő Székely Márton sem kapott meghívást, ezért ezen a poszton három, viszonylag kevés rutinnal rendelkező kapussal vágunk neki a tornának. Ez egyfelől rejt magában némi kockázatot, másfelől azonban simán bejöhet, mert az ellenfelek sem ismerik a mi kapusainkat. Míg Mikler esetében sok olyan játékos van, akik "kottából" ismerik őt, addig Palasics, Bartucz és Andó okozhat ezen a poszton meglepetést az ellenfeleknek. Jó lenne, ha így lenne.

Rutin és fiatalság keveréke

A magyar csapat összetétele amúgy a fiatalok és a rutinosabb játékosok keveréke. De nincs ezzel baj, mert nem lehet mindig ugyanazokat a játékosokat csapágyasra hajtani. A Krakovszki ikrek (Zsolt és Bence) megjelenése szintén okozhat meglepetést, amennyiben a magyar csapat nagyobb hangsúlyt fektet a szélsőjátékra.

A két fiatal testvér mellett itt van a csapatban a Kökény Bea-Imre Géza házaspár gyermeke, Imre Bence, valamint az egykori kiváló kapus, Fazekas Nándor fia, Fazekas Gergő is. A szakértők az ő berobbanását sem tartják lehetetlennek ezen a tornán. Ugyanakkor sokat segíthet a csapaton az a rutin, amelyet Lékai Máté, Bánhidi Bence, Bodó Richárd, Szita Zoltán, Ancsin Gábor, Rosta Miklós vagy éppen Ligetvári Patrik képvisel. Az ő valós tudásuk nélkül aligha álmodozhatunk a középdöntős szereplésről Németországban.