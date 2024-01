Történelmi örömünnep Miskolcon: a DVTK a szenzációs sikerével továbbjutott az Euroligában

Csütörtökön este a női kosárlabda Euroliga csoportkörének 12. fordulójában a Diósgyőr 72-54-re győzött a sepsiszentgyörgyi ellenfelével szemben a DVTK Arénában. A miskolci gárda ezzel a sikerrel fennállása során először továbbjutott a legrangosabb európai kupasorozat egyenes kieséses szakaszába, azaz a kosárlabda Euroliga legjobb nyolc csapata közé.

Völgyi Péter együttese a selejtezőből indulva kiválóan teljesített ősszel az Euroligában, és a csoport második helyéről várta a 2024-es folytatást. Az idei első meccs nem sikerült a legjobban, hiszen a Diósgyőr múlt héten 56-37-re kikapott Lengyelországban a sereghajtó Lublintól. Ezek után azonban összeszedte magát a miskolci csapat, és vasárnap odahaza 71-65 arányban legyőzte a címvédő Sopron Basket együttesét az NB I rangadóján, így megőrizte a veretlenségét a bajnokságban. Csütörtökön aztán az utolsó hazai Euroliga-csoportmeccs vár a DVTK-ra, mindez abban a tudatban, hogy siker esetén biztosan továbbjut a csapat, története során először – szerdán ugyanis a Valencia nyert, így a Diósgyőr akkor még nem biztosította be a helyét a negyeddöntőben. Ez a lehetőség, és a minél szebb búcsú a kétezer fős közönségtől tehát egyaránt motiválta a miskolci együttest. Kányási Veronikáék a szintén selejtezőből érkezett, román bajnokságban százszázalékos Sepsivel csaptak össze, akit október végén 12 ponttal győztek le idegenben.

A meccs előtt az Euroligában 2 győzelemmel és 9 vereséggel álló háromszékiek mérlegéről Völgyi Péter a meccs előtt azt mondta, hogy csalóka, a hazaiak vezetőedzője pedig azt is hozzátette, hogy Toman Petra mellett a szintén sérült Darcee Garbin játékára még mindig nem számíthat. A nehézségek ellenére optimistán várta a találkozót mind a diósgyőri csapat, mind pedig a gyakorlatilag telt házas közönség, akik a bemelegítéstől kezdve fantasztikus hangulatot varázsoltak a DVTK Arénába.

Első negyed

A DVTK hatalmas tempóban, villámgyors támadásokkal kezdte a mérkőzést, és ezt kétpontos kísérletekkel sikerült is pontokra váltani. A Sepsi eközben szintén próbált lépést tartani, de elöl több hiba is belecsúszott a vendégeknél, így egyre nőtt a miskolciak előnye. A Diósgyőr első öt kosarát öt különböző játékos (a kezdőötös) dobta, majd 13-6-os hátrányban Zoran Mikes, a sepsiszentgyörgyiek vezetőedzője ki is kérte az első idejét. Az időkérés alatt a mintegy harminc Sepsi-drukker és a diósgyőri ultrák egyszerre szurkoltak, mindketten mindkét csapat nevét skandálták.

Milica Jovanovic triplájával a hatodik perc végén tíz pontra nőtt a különbség, ám ezt követően több hiba is becsúszott mindkét csapatnál, és büntetőkből tudtak újabb pontokat szerezni. Aho Nina értékesítette is mindkettőt, majd Kaila Charles középtávoli kísérletével már tizenkét pont volt a diósgyőri előny a játékrész utolsó perce előtt. A nyitónegyed hajrájában a vendégektől Jovana Pasic volt eredményes, így 22-11 volt az állás az első szünetben.

Második negyed

A negyed első kosarát a magyar válogatott Gereben Lívia szerezte a Sepsinek, és a folytatásban is csökkent a különbség a csapatok között. A DVTK hiába szerzett meg rengeteg lepattanót, az újabb kísérletek sem találtak kosarat, így 23-19-nél jöhetett Völgyi Péter időkérése. Ennek meglett a hatása, hiszen rögtön az első támadásból Jovanovic dobott egy triplát, de a túloldalon Pasic is hasonlóan tett válaszul. A vendégek montenegrói játékosa aztán ezt két perccel később megismételte, így 26-25-nél Völgyi Péter ismét beszélt a játékosaival.

Az időkérés után megint jött egy hazai tripla, ezúttal Charles-tól, majd Monika Grigalauskyte visszaállította hat pontra a különbséget. Boriszlava Hrisztova és Ellen Nyström viszont gyorsan válaszolt, így Kányási Veronika kimaradt triplakísérlete után Pasic 31-31-nél egyenlíteni tudott. Ezután hiába jött egy újabb DVTK-kosár, a korábban a BEAC-ban játszó amerikai Morgan Green hárompontosával először szerezte meg a vezetést a meccsen a Sepsi. Az utolsó szó azonban Aho Nináé volt, a büntetőjével döntetlennel mehettek a negyedórás szünetre a csapatok.

A félidőben sem unatkozott a lelátón maradt közönség, hiszen izgalmas és színvonalas dobóversenyt is rendeztek a pályán az előzetesen jelentkezők számára. Majd, miután ez véget ért, a helyi táncoscsoportot és a diósgyőriek bemelegítését is csodálhatták a szurkolók, hiszen a hazai játékosok már öt perccel a második félidő kezdetét megelőzően, a sepsiszentgyörgyi kosarasok előtt visszaérkeztek az öltözöből.

Harmadik negyed

A fordulás után Tadic szerzett látványos kosarat, majd Charles szerzett varázslatos támadó lepattanót, amit két értékesített Jovanovic-büntető és Lelik Réka duplája követett. A DVTK Aréna közönsége ennek következtében talán még hangosabban biztatta a hazai csapatot. A Sepsi már ötperces pontcsendnél járt, így 42-34-nél Zoran Mikes ismét időt kért, ez alatt pedig ismét közös éneklésbe kezdett a két szurkolótábor.

A vendégeket felébresztette az időkérés, és ismét elkezdték dobálni a kosarakat, de Charles vezetésével tartotta a különbséget a Diósgyőr, majd az amerikai légiós lecserélése után, Lelik, Jovanovic és Kányási triplájával tizenkét pontra nőtt a miskolci előny. A negyedet végül – az első játékrészhez hasonlóan – tizenegy ponttal nyerte a DVTK, így 55-44 volt az állás az utolsó tíz perc előtt.

Negyedik negyed

A hazai közönség reménykedett benne, hogy nem történik hasonló leolvadás a diósgyőrieknél, mint a második játékrészben – és nem is lett. Sőt, tovább nőtt az előny, így csak Aho Nina fájdalmasnak tűnő sérülése okozott riadalmat! Charles és Tadic duplájával tizenhat pontra nőtt a különbség, majd ez percekig nem igazán változott, de Kányási és Jovanovic hárompontosa után, három perccel a vége előtt már 72-50-et mutatott az eredményjelző.

Az utolsó perceket már a teljes DVTK Aréna talpon és ugrálva töltötte, és ugyan újabb diósgyőri kosárnak már nem örülhettek, a győzelemnek és egy történeti pillanatnak igen. A székely himnusz és a Nélküled is zúgott kétezer torokból a nagyszerű győzelem után, a Sepsi játékosai a DVTK-szurkolókkal is pacsiztak, a csapatkapitány Kányási Veronika pedig mikrofonnal a kezével csatlakozott (a csapattársaival együtt) a szurkolókhoz.

A kilencedik sikerét megszerző, csoportmásodikként álló DVTK a sikerével ugyanis a legrosszabb esetben is negyedikként zár az A csoportban, azaz már biztosan továbbjutott! A csapatra az Euroligában is két idegenbeli meccs vár még januárban, és a bajnokságban is utaznia kell kétszer Völgyi Péter együttesének a hónap során. Az európai kupasorozatban a DVTK jövő szerdán a spanyol Pamesa Valencia vendége lesz, majd január végén, Isztambulban a címvédő Fenerbahce otthonában zárja a csoportkört. Ezt követően pedig – a soproni olimpiai selejtezőtorna után – a Diósgyőr készülhet a február végén kezdődő Euroliga-negyeddöntős párharcára!

Női kosárlabda Euroliga, csoportkör, A csoport, 12. forduló:

DVTK HUN-Therm – ACS Sepsi-SIC (román) 72-54 (22-11, 12-23, 21-10, 17-10)

A DVTK pontszerzői:

Aho N. 7, Charles 15, Jovanovic 20, Lelik 11, Tadic 6

cserék: Aho T., Fárbás, Grigalauskyte 7, Kányási 6, Oláh, Tenyér, Vég-Dudás