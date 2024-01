Tilos lesz a bírókat és a felajzott húszezer embert provokálnunk

Szinte elképzelhetetlen nyugalommal és elszántsággal készül a magyar férfi kézilabda-válogatott a hétfő este 20.30-kor kezdődő Németország elleni Eb-középdöntőre Kölnben. A németek szinte vibrálnak az idegességtől, vasárnap gyakorlatilag semmibe vették az újságírókat. A magyar csapat főhadiszállásán, Kölnben a válogatott két fiatal tagjával, Imre Bencével és Fazekas Gergővel beszélt az Origo.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Kölnből.

Zabszem a németek gatyájában

Nem mindennapos, hogy egy erősnek gondolt, a háta mögött 20 ezer felajzott szurkolóval rendelkező csapat betojt társaság benyomását kelti. Márpedig ha abból indulunk ki, hogy vasárnap a német szövetségi kapitány egyetlen játékosát sem engedte oda a sajtótájékoztatóra, sőt, ő maga sem tette ott tiszteletét, akkor képet kaphatunk arról, mi járhat a németek fejében. Egészen más lenne a helyzet, ha a házigazda szombaton este nem vesztett volna pontot Ausztria ellen, de a 22-22-es döntetlen még távolabb lökte a német csapatot a legjobb négy közé jutástól.

Két magabiztos magyar fiatal gondolatai

Ennyit egyelőre róluk, annál is inkább, mert a mieink most sokkal érdekesebbek. Nem véletlen, hogy a nemzetközi sajtó egy-egy jeles képviselője is rendre megjelenik a magyarok sajtófélóráján. Mi is ott voltunk és elsőként Imre Bencével, a Ferencváros fiatal játékosával beszélgettünk.

Úgy beszélnek önről itt, mint az a játékos, aki a semmiből robbant be az elitbe. Sőt, azt is hallani, hogy már most jobb képességű játékosnak tartják, mint a németek bármelyik szélsőjét. Hogyan tudja mindezt feldolgozni?

Ennél azért óvatosabb vagyok. El kell hinnem azt, hogy meg tudom oldani a feladatot, el kell hinnie a csapatnak, hogy le tudja győzni a németeket.

Közben azért nem szabad elszállni, meg arra gondolni, hogy én lennék a világ legjobbja. Jelen pillanatban a német és a magyar válogatottat azonos képességű csapatnak gondolom, éppen ezért roppant szoros, ki-ki meccsre számítok.

Egy évvel ezelőtt, 2023 nyarán, pont Németországban játszotta le a férfi junior világbajnokság döntőjét. Van tehát némi tapasztalata, hogyan kell egy ilyen meccshez viszonyulni, mint amilyen a hétfői lesz, igaz?

Kisebb csarnok volt, de akkor is telt ház előtt játszottuk. Hasonlóra számítok most is. A junior vb-döntője arra volt jó, hogy tapasztalatot szerezzünk arra, mi vár ránk a felnőtt mezőnyben. Miközben sok mindenben hasonló a mostani szituáció a tavalyihoz képest, tudjuk, hogy ez teljesen más mérkőzés lesz. Tavaly 10 ezren szurkoltak ellenünk, most dupla ennyien lesznek.

Mennyire nehéz az átállás a junior válogatottból a felnőttek közé?

Nem könnyű, teljesen mások az erőviszonyok, itt sokkal magasabbak, erősebbek az ellenfelek. De azért a junior vb-n is volt már olyan játékos, aki a dán bajnokságban a felnőttek között játszott. Csapatszinten azonban tényleg nagy különbségek vannak.Kell-e félniük a németeknek a magyar csapattól?

Igen. Nekik nagyobb a tét. Láthatják, hogy mi mire vagyunk képesek, bár az Ausztria elleni vereség nem volt előre kalkulálva. De pont az osztrákok ellen érezhették a németek, hogy mennyire nem egyszerű ellenük játszani. A németek otthon játszanak, alapból is fontos lenne nekik az elődöntő. Mi úgy megyünk fel, hogy a tét nem nyom agyon, megéljük a pillanatot, szeretnénk nyerni.

A szombati német-osztrák meccsen meglepően korrekt volt a bíráskodás. Ám a történtek után nem vagyok abban biztos, hogy ez így lesz hétfőn este is.

Nekünk erre is fel kell készülni lelkileg. Sokat beszélünk erről. Látszik, hogy ezen az Eb-n nem feltétlenül a bíráskodás a legmagasabb színvonalú tevékenység. Nem szabad ezen agyalni. Annyival kell jobbnak lennünk, hogy ne ez számítson.

Nekünk arra nagyon kell vigyázni, hogy sem a bírókat, sem az ellenfelet, sem a szurkolókat nem szabad provokálnunk. Ezt a kapitányunk is elmondta nekünk. Ez adott esetben nem könnyű feladat, de mi sportszerűek vagyunk. Néha nehéz, mert olykor sok a kétperces büntetés, meg ha nem úgy jön össze valami, akkor sok mindenben keressük a hibát. Én nagyon remélem, hogy nem ezen múlik majd a hétfői meccsen. Nekünk mindenképpen alkalmazkodni kell a körülményekhez.

