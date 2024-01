Bartucz László: Annyira fáradt vagyok, hogy még örülni sem tudok

A magyar férfi kézilabda-válogatott hihetetlen izgalmak után utolsó erőforrásait mozgósítva győzte le 23-22-re Szlovéniát, és története legjobb eredményét elérve az ötödik helyen zárta a németországi Európa-bajnokságot. A találkozó után megkönnyebbülten, de rettentő fáradtan nyilatkoztak a főszereplők.

A meccsen 12 védést bemutató Bartucz László a hajrában is több fontos védéssel járult hozzá a sikerhez.

"Aki a pályán volt, a pálya mellett vagy a lelátón, mindenki beletette a szívét-lelkét ebbe a meccsbe. Itt már nem lehetett szakmázni, ez tényleg a szív diadala volt, akár mekkora közhely is. Óriási sikert értünk el, nagyon boldogok vagyunk, de olyan fáradt vagyok, hogy igazából még örülni sem tudok" - mondta a kapus.

Bánhidi Bence ezúttal is a meccs egyik legjobbja volt, aki az első félidőben a gólokat lőtte, a hajrában pedig a hétmétereseket harcolta ki, melyeket pont a legjobbkor sikerült belőni.

"Az Eb előtt bárki aláírta volna ezt az ötödik helyet. Otthon csak arról volt szó, hogy jussunk tovább a csoportból, de mi hittünk ebben a csapatban, tudtuk, hogy többre vagyunk képesek, és ezt bizonyítottuk is. Nagyon kevésen múlt, hogy bejussunk a négy közé, de az ötödik hely is hatalmas siker a magyar kézilabdának. Látni a fejlődést, jönnek fel a fiatalok, egyértelmű, hogy van jövője a magyar kézilabdának. Mindenki tudja, hogy mire számíthatunk márciusban, az a torna is arról fog szólni, hogy élet vagy halál, mi pedig mindent meg fogunk tenni, hogy kijussunk az olimpiára" - tekintett előre a világklasszis beálló a márciusi olimpiai selejtezőre.

A csapatkapitány, Lékai Máté alighanem az utolsó Eb-meccsét játszotta pénteken a Lanxess Arénában.

"Nyolcadik meccs, mind a két csapat az utolsó energiatartalékait tette bele ebbe a meccsbe, talán mi egy picit jobban akartuk a győzelmet. Biztos, hogy nem játszottunk jól, rengeteg helyzetet kihagytunk, azt hiszem öt hétméterest is, de mindenképp meg szerettük volna szerezni ezt az ötödik helyet, hogy történelmet írhassunk a magyar férfi kézilabdában, mert előtte hasonló még soha senkinek nem sikerült. Szerintem mindenki nagyon büszke lehet erre.

Lékai hozzátette az olimpiai negyedik hely után a vb-n elért ötödik helyet megelőzve áll a mostani eredmény.