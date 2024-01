Francia sztárcsapathoz igazolt a magyar válogatott kézikapus

A Motherson Mosonmagyaróvár és a magyar válogatott kapusa, Szemerey Zsófi a Sport TV Harmadik Félidő című műsorában jelentette be, hogy 2024 nyarától a Metz játékosa lesz. A döntésről Szemerey és a francia sztárcsapat edzője, Emmanuel Mayonnade is beszélt.

Szemerey Zsófi 2+1 éves szerződést írt alá a Metzhez

Szemerey Zsófi 2024-től annak a Metznek a játékosa lesz, amely jelen pillanatban vezeti csoportját a kézilabda Bajnokok Ligájában (ebben a csoportban az FTC-Rail Cargo Hungaria a hatodik jelenleg), és ahonnan 2024 nyarán a világbajnok francia Hatadou Sakho Győrbe igazol. Az ő helyére érkezik Szemerey Zsófi, aki 2+1 éves szerződést írt alá.

„Mondhatom azt, hogy ragaszkodott hozzám, és mindenképp meg akart szerezni. Ez pedig egy játékosnak óriási dolog azt érezni, hogy egy ilyen szintű klub vezetőedzője ennyire akarja. Nagy tervei vannak velem, szerintem jó párost alkotunk majd a francia kapustársammal, és izgatottan várom" - árulta el a magyar kapus.

Emmanuel Mayonnade régóta figyelte Szemerey Zsófit

„Úgy vélem, szinte mindent tudok Zsófiról, a pályafutásáról, már igencsak régóta figyelemmel kísérem. Nem azt a pályát futotta be, amire számítottunk, többek között az őt hátráltató rengeteg sérülés miatt. Egészen pontosan térdproblémái voltak – nyilatkozott a francia sztárcsapat edzője, Emmanuel Mayonnade a Harmadik Félidőben. – Erős fizikumú játékosról lévén szó, fizikálisan is sokkal inkább érezteti a jelenlétét a kapuban. Számunkra is fontos volt, hogy egy kicsit visszataláljunk egy olyan profilú kapushoz, amilyen egy ideje jellemez minket. Nagyon jól olvassa a játékot, impozánsan védi a közeli lövéseket, kiválóak az indításai. Ezen elemek összessége az, amelyek felhívták a figyelmünket Zsófira. Igencsak fontos számunkra, hogy milyen jól kiegészíthetik egymást Camille Depuiset-vel. Perspektivikusan pedig elmondhatjuk: Hatadou rendelkezett egy bizonyos profillal, és ilyen profilú kapusok között nem találtunk jobbat. Így nyilvánvalóan Szemereyt kerestük meg."

A 29 éves Szemerey Kazinbarcikán született, és pályafutása elején megfordult Győrben és Veszprémben, ahonnan 2014-ben került Mosonmagyaróvárra. Ez a hetedik szezonja a klubnál, mert a 2017-18-as szezont Siófokon, a 2018-2020 közötti időszakot a Ferencvárosnál töltötte, mielőtt visszatért Mosonmagyaróvárra.