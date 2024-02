Gecse Norbertet nevezték ki a Magyar Röplabda Szövetség PR-tevékenységének fejlesztéséért felelős vezetőjévé, ezzel pedig jelentős mérföldkőhöz ért a magyar röplabdázás fejlődése.

A Tények.hu kiemelte, hogy a jól ismert üzletember eddig is aktív szerepet vállalt a sport világában, sőt, maga is kifejezetten kedveli a röplabdát, most viszont egy újabb kihívással néz szembe, népszerűsítené és még tovább fejlesztené hazánkban a sportágat.

Gecse Norbert elmondta, hogy kinevezése után azonnal ötletelni és tervezni kezdett, hogy miként is lehetne a Magyarországon jelenleg negyedik legkedveltebb sportot - amely nézettségét tekintve a vízilabdát és a jégkorongot megelőzi - a második-harmadik helyre felemelni.

„A fő gond az, hogy habár nagyon sikeres a sportág, jók a sportolóink és az utánpótlás is, mégis az látható, hogy nem nagyon jut el az emberekhez. Éppen ezért a sportág kommunikációját szeretnénk fejleszteni, hogy könnyebben eljusson az emberekhez, tudjanak az eredményekről, a meccsekről, és ezt lehessen is valamilyen formában követni – árulta el Gecse Norbert a Tények.hu megkeresésére, és hozzátette, hogy számára kiemelt fontosságú lesz a sportág finanszírozásának biztosítása és a szponzorációs lehetőségek maximalizálása.

Az üzleti életben szerzett tapasztalatainak köszönhetően képes lehet új forrásokat bevonni, ezzel is támogatva a röplabda sportág fejlődését.

„Különböző nagyobb cégek támogatására is szeretnénk számítani. Ezért fel is veszem velük kapcsolatot” - emelte ki Gecse Norbert, akinek elsődleges feladatai közé tartozik a sportág infrastruktúrájának fejlesztése mellett a hazai versenyrendszer és az utánpótlás-nevelés megerősítése is.

Célja emellett a sportolási lehetőségek bővítése, az edzői képzések színvonalának emelése, valamint a hazai versenyrendszerek fejlesztése. Mint elmondta, ezenkívül rendkívül fontos a fiatal generációk bevonása a sportág jövőbeli sikeréhez.

A vezető a következő évekre tehát egyértelmű célokat tűzött ki maga elé, melyek reményei szerint megszilárdítják a magyar sportéletben a röplabda sportág szerepét.