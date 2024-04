Ördög Nóra hivatalosan is bejelentette: Vége

Ördög Nóra Instagram-sztoriban búcsúzott Ázsiától, ahol a TV2 nagyszabású műsorának következő évadát forgatták.

Fotó: Instagram

Viszlát Tajvan, viszlát Ázsia Expressz TV2

- írta a csatorna sztárja.

Fotó: Instagram

A műsor résztvevői között van a TV2 új álompárja, Mikes Anna és Krausz Gábor is.

Úgy tűnik, kapcsolatuk stabil, annak ellenére, hogy heteken át rengeteg fárasztó forgatási napon, stresszes helyzeten estek át.

Till Attila egy hosszabb videóban mesélt az elmúlt időszakról,

a bejelentkezésében pedig több képet is mutatott az ázsiai forgatásról. Bár részleteket nem árulhat el, többször hangsúlyozta, hogy hatalmas kalandban volt részük Stohl Andrással, akivel szinte testvérekként jöttek haza ennyi együtt töltött idő után.

"Visszajöttünk! Itt vagyunk újra! Most akkor visszazökkenünk a megszokott életünkbe!

Nagyon nagy élmény volt, nem gondoltam volna, hogy az Ázsia Expressz ennyire kemény és közben óriási élmény. Van mit kipihenni, de megérte!

Kíváncsi vagyok milyen lesz a tévében, ott a helyszínen annyi élmény ért minket (jó is, rossz is) amit fel se tudunk még rendesen dolgozni. Örök emlék!" - írta a videó mellett, melyben azt is elárulta, hogy háromszor sírt a forgatás alatt.

Az biztos, hogy voltak rémisztő pillanatok is.

"Április elején hatalmas földrengés rázta meg Tajvant. Akkor még, Fülöp-szigeteken, távolinak tűnt a dolog, még ha a szomszédban voltunk is. És reméltük, hogy mire ide érünk, mi már nem kapunk belőle ízelítőt. De nem így lett...

Tegnap éjjel megtapasztaltuk, milyen az, amikor recsegnek-ropognak a falak...

A helyiek óriás rutinnal kezelik a földmozgásokat, de nekünk, magyaroknak ijesztő élmény volt a rengés. Nincs baj, mindenki jól van! Stáb is, versenyzők is! Már csak pár nap, és megyünk haza..." – írta egyik posztjában korábban Ördög Nóra.