A magyar kosárcsoda hőse: Majdnem elsírtam magam, de inkább majd vasárnap - videó

A magyar női kosárlabda-válogatott szenzációs játékkal 81-75-re legyőzte a tokiói olimpián ezüstérmes Japánt a soproni kvalifikációs torna második napján, ezzel teljes mértékben a saját kezébe vette a sorsát. A történelminek is nevezhető siker után kérdeztük a meccs két főszereplőjét, Horváth Bernadettet és Studer Ágnest.

A magyar válogatottról talán kevesen hitték el a Kanada elleni vereség után, hogy képes olyan jól játszani, ahogy tette ezt pénteken, szerencsére a válogatott tagjai pont ezen kevesek közé tartoztak.

"A Kanada elleni meccs után összeült a csapat, és megbeszéltük, hogy nyugalom, nincs semmi veszve, tudunk ennél sokkal jobban játszani. És abszolút felkészültünk belőlük, a tripláikra, és egyszerűen nem tudtak a saját ritmusukban játszani.

A saját csapatunkon pedig azt éreztem, hogy elképesztő energiákat mozgósított mindenki, a kispadon is mindenki úgy örült minden kosárnak, mintha azzal nyertünk volna. Ez volt a mai győzelem egyik kulcsa. A másik pedig az, hogy úgy jöttünk ki a pályára, hogy igenis megérdemeljük, hogy itt legyünk, kiharcoltuk magunknak ezt a lehetőséget. Tudtuk, hogy nem játszhatunk úgy, mint Kanada ellen, amikor egy kicsit mindenki hárította a felelősséget, a jó helyzetnél is jobbat keresett. Ma bíztunk egymásban, tudtuk, ha hibázunk kintről ott lesznek a centereink, akik szedik a lepattanókat. Ma ez teljesen csapatmunka volt."

Valóban látványos volt a mérkőzésen, hogy mindenki mert vállalkozni, aki pályára lépett pontot is szerzett, ami hihetetlen csapatmunkára vall.

"Valóban ez volt a siker egyik kulcsa. Mert az azért látszott, hogy extra játékosok vannak a túloldalon, megmutatták a meccs végén, amikor vissza kellett jönniük. De olyan magas szinten játszott mindkét csapat, hogy benne volt, hogy egyik sem tud nagy előnyt építeni. Annak nagyon örültem, hogy végig higgadtak tudtuk maradni, nem pánikoltunk be, amikor egyenlítettek. Kihasználtuk a helyzeteinket, és, aki két pontot szerzett az is ugyanannyit tett hozzá a sikerhez, mint Határ Betti a 17 pontjával."

A csapatnak ezen az estén volt egy 13. játékosa is, méghozzá a soproni közönség. A 2500 férőhelyesre bővített Novomatic Arénában tényleg fantasztikus volt a hangulat.

"Fantasztikus érzés volt, hogy a mi extázisunk átragadt a közönségre, és fordítva is, mondhatni egymást húztuk. A jó játékunkra válaszul volt, hogy szinte felrobbant a csarnok, amit elképesztő volt átélni. Én nem játszottam a második félidőben, így minden egyes pillanatot éreztem, hallottam a kispadon. Van, aki nem hallja a szurkolókat meccs közben, hát én ma nagyon hallottam őket! Egy álom volt ma ennek a csapatnak a tagjának lenni - mondta a magyar csapat irányítója.

Most már csak az kell, hogy a játékosok tudják kezelni azt a hihetetlen érzést, hogy egyetlen lépésre vannak egy történelmi csodától, az olimpiai szerepléstől.

"Most nyilván nagyon örülünk, holnap pihenünk, de már készülünk a spanyolokra, és ezt a mai magabiztosságot kell kivinnünk vasárnap is a pályára. Ha hibázunk, akkor is maradjunk együtt, segítsük egymást. Nem szabad túlizgulni, élvezni kell a játékot, ahogy ma is tettük. Éreztem, hogy nyerni fogunk, mert annyira fel voltunk pörögve, hogy nem lehetett más vége. Nem lesz könnyű dolgunk a spanyolok ellen, de biztos, hogy jó meccset fogunk játszani" - zárta Studer Ágnes.

Horváth Bernadett Japán ellen többet volt pályán, mint Kanada ellen, és a hajrában egymás után bedobott két triplája egyszerre adott óriási lökést a csapatnak és a közönségnek is. A siker egyik titkaként azt emelte ki, hogy jól reagáltunk a japánok játékára, nem engedtünk nekik triplákat, és talán sikerült is elbizonytalanítani őket. Másodsorban a szekszárdi kosaras is a csapat és a közönség egységét emelte ki.