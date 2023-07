Bravúros magyar sikert hozott a PSL - Nemzetek Ligája

Óriási súlyokban és drámai pillanatokban is bővelkedett az erősemberek Nemzetek Ligája-versenye Sárbogárdon. A négy fős csapatok viadalán végül a magyar kvartett (Sebestyén János, Juhász Péter, Kovács Ferenc és Mészáros Dávid összeállításban) bizonyult a legjobbnak Belgium, Csehország, Szlovákia, Szerbia és Hollandia kiválóságait megelőzve.

"Az első nap a hollandokkal vívtunk nagy csatát, akiknek sajnálatos módon sérülés miatt fel kellett adniuk a versenyt. Az első nap utolsó száma volt a traktorkerékforgatás, brutális, 560 kilós gumiról volt szó, amit hétszer is meg tudtunk forgatni, míg az utánunk jövő csapatoknak három-négy, ha sikerült - idézte fel a történeteket a magyar csapat talán legrutinosabb tagja, Juhász Péter, aki elismerte, kezdetben nem feltétlenül a győzelemben gondolkodtak.

A második nap magyar dominanciát hozott, Juhászék négyese vegyescipelésben és kőgolyópakolásban is felülmúlhatatlan volt, míg a Conan-körnél második lett a magyar csapat, így végezetül 24 ponttal meg is nyerte a Nemzetek Ligája második kiírását.

Az egyéniben és párosban is háromszoros magyar bajnok erősember, Juhász Péter azt is elárulta, nem csak a brutális súlyok miatt volt rendkívül tanulságos számára a sárbogárdi viadal.

"Rólam tudni kell, hogy alapvetően magányos farkas típus vagyok. Megszoktam, hogy egyedül vagyok és saját magamért felelek, mindig magamban keresem a hibát, ha nem úgy jön ki a lépés, ahogy reméltem. Néha heves vérmérsékletű tudok lenni, ha úgy érzem, valami nem megy jól, és ez egy négyfős csapatverseny közben tud hátráltató tényező is lenni - mondta, hozzátéve tudja, hogy ebben még fejlődnie kell, és bizonyára a társai is tisztában vannak vele, ha lobbanékony is volt egy-két helyzetben, az nem nekik szólt, hanem a versenynek.

Amelyen olyan mezőny jött össze a Fejér vármegyei versenyhétvégére, amilyenre az elmúlt években nem volt példa idehaza.

Hasonló véleményt fogalmazott meg a szervező Prémium Média & Sport Management részéről Botka István versenyigazgató is, aki szerint a Nemzetek Ligája második kiírása minden szempontból felülmúlta a várakozásokat.

"Az alapötlet 2019-ből való, amikor az első négyfős csapatversenyünket megszerveztük. Már akkor szerettük volna folytatni, de a koronavírus-járvány és a háborús helyzet sokáig nem tette lehetővé. Most jött el a pillanat, hogy immár a PSL keretei közt megrendezzük az újabb versenyünket ebben a lebonyolítási formában, és azt kell mondjam, megérte várni rá! Közép-Európai szinten is jelentős esemény volt, aminek megszervezésére nyugodtan lehetünk büszkék mindannyian a Prémiumnál" – fogalmazott a szakember, aki nem titkolta, a jövőben szeretnék minden évben megrendezni az erősemberek Nemzetek Ligája-versenyét.

A sorozat ambícióiról sokat elárul, hogy Sárbogárdon két számban, a koffercipelésben és a gumiforgatásban is nagyobb súlyokkal dolgoztak, mint a világszinten is elismert nagynevű versenyeken szoktak.

A Nemzetek Ligája aranyérme tehát a Sebestyén János, Juhász Péter, Mészáros Dávid, Kovács Ferenc kvartetthez került, mögöttük a cseh-szlovák-magyar vegyescsapat zárt a második, míg a belga négyes a harmadik helyen.