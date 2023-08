Váratlan kihívó kényszerítette hatalmas csatára a mádi óriást

Egészen elképesztő küzdelmet hozott a Prémium Strongman League hajdúszoboszlói állomása. A PSL idei ötödik fordulójában számonként változott az élmezőny összetétele, Juhász Péter, Sebestyén János és Molnár Zsolt mellett Nagy-Cimet István is bele tudott szólni az érmekért folyó csatába. A rimaszombati erősember ráadásul attól sem volt messze, hogy picivel jobb kezdés mellett Juhász Pétert is megszorongassa – elképesztő hajrával végül a második helyet szerezte meg.

"Egészségügyi problémák miatt múlt héten nem versenyezhettem, de igyekeztem ebből is plusz motivációt meríteni. Nagyon szerettem volna kiadni magamból mindazt, ami múlt héten bennem maradt" – nyilatkozta a Prémium Médiának Nagy-Cimet István, aki az autótartást bődületes idővel, minden más riválisára több mint 50 másodpercet verve nyert meg. Emellett Viking-nyomásban és vegyespakolásban is a legjobbak közé tartozott.

"Az autótartás egészen különleges élmény volt, nem akartam taktikázni, csak tartani, ameddig bírom. Úgy másfél perc után teljesen érzéketlenné vált a karom, nem volt többé fájdalom, nem éreztem semmit, csak a feladat lebegett a szemem előtt. Nem gondoltam, hogy ekkora különbséggel verem majd a mezőnyt, de annnál büszkébb vagyok rá" – árulta el, hozzátéve, a szánkóhúzás után, amit mindössze hárman tudtak teljesíteni a mezőnyben, maradt benne egy kis hiányérzet, mert kevés kellett volna hozzá, hogy ő legyen a negyedik.

Nemcsak az exkluzív környezet tette különlegessé a Prémium Strongman League ötödik fordulóját, hanem a számonként változó élmezőny is. A végletekig kiélezett – sokáig egymás körbeveréséről szóló – csatában végül Juhász Péter behúzta az aranyérmet, Nagy-Cimet és az összetett harmadik helyén záró Sebestyén János között pedig mindössze két pont döntött. Az ezúttal negyedik helyre szoruló Molnár Zsolt sem volt messze, ő 47,5 pontot gyűjtött – a cseh Zdnek Vávravál egyetemben. Mindez azt jelenti, hogy az első öt helyezettet kevesebb mint tíz pont, azaz egyetlen részgyőzelem választott el egymástól.

"Remek csata volt, jól mutatja ennek a sorozatnak az erejét. Örülök, hogy a PSL-mezőnyének tagja lehetek, mert Szlovákiában nincs hasonlóan nívós megmérettetés az erősemberek számára. Juhász Peti elképesztő karakter, Molnár és Sebestyén előtt pedig szintén le a kalappal, jó tíz év van köztünk, rendkívül motiváló látni azt, hogy ennyi idősen is milyen versenyképesek" – tette hozzá roppant sportszerűen a büszke ezüstérmes, aki bevallotta, az idei szezonban a PSL versenyein lesz a hangsúly, ott akar a legjobban szerepelni, és nem titkolt célja, hogy az egyik állomáson a győzelmet is bezsebelje.

Juhász Péter a Bajnokok Ligájában is remekelt

Ha már szóba került az újabb hazai győzelmet elkönyvelő mádi óriás, akkor feltétlen ide kívánkozik, hogy az elmúl hétvégén a Strongman Bajnokok Ligája portugáliai állomásán is szenzációsan szerepelt: 5. helyével hatalmas lépést tett, hogy az előző idény után ismét ott legyen a döntőben. Az utolsó versenyszámban, a vegyespakolásban ráadásul egészen lenyűgöző teljesítményt nyújtott: mindössze egy rivális, a britek klasszisa, Kane Francis tudta megelőzni a teljes mezőnyből. A portói tengerparton rendezett verseny fantasztikus hangulatát egy ritka szervezői baki sem tudta beárnyékolni: a keretcipelésre kijelölt eszköz súlyát elszámolták, így a versenyzőknek 340 helyett 360 kilóval a vállukon kellett volna teljesíteni a 30 méteres pályát - ami végül senkinek nem sikerült. A civilben tűzoltóként dolgozó Juhász Péter aztán az utolsó számban, a vegyespakolásban megmutatta mire is képes: "Úgy voltam vele, ez lehet az a szám, amiben kiemelkedő lehetek. Ez hellyel-közzel be is jött a nap végére, ugyanis második lettem benne. Az utolsó, az aranyért versengő párosból a brit Kane Francis vert rám 1,2 tizedmásodpercet. Nyilván jobb érzés lett volna nyerni, de azért a második hely sem volt rossz. Sőt, egyenesen a nap fénypontja volt, mert ezzel nemhogy a hatodik, az ötödik helyre is fel tudtam jönni!" – mondta a verseny után Juhász Péter.