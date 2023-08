A szépségkirálynő Varga Katalin paralimpiai aranyéremre tör a párizsi olimpián

A 37 éves Varga Katalon huszonnyolc esztendősen kezdett el kajakozni. A tokiói paralimpia bronzérmesének huszonegy éves korában derékba tört az élete. A sportolónak autóbaleset következtében a lába lebénult, nyert egy kerekesszékes szépségversenyt, majd a sport, a kajak adott új célt az életében.

Varga Katalin 2007. november 17-én súlyos autóbaleset következtében deréktól lefelé részlegesen lebénult - olvasható a Magyar Nemzet oldalán.



Varga Katalin mindkét utastársa is súlyos sérülést szenvedett. Az egyik több műtét és rehabilitáció után megúszta maradandó testi sérülések nélkül gyógyult fel, a másik lábai viszont olyan súlyosan roncsolódtak, hogy amputálni kellett azokat. Varga Katalin a lábát ugyan nem vesztette el, de a csigolyatörés és a bevérzés következtében deréktől lefelé részlegesen lebénult, azóta nem tud önállóan járni. Szó szerint derékba tört az addigi életem. Eleve rossz passzban, párkapcsolati krízisben voltam akkoriban, s jött rá a baleset. A testi és a lelki következményeit is borzasztóan nehéz volt feldolgozni. Azt tartotta bennem a lelket, hogy a barátnőim nem nehezteltek rám, ők is közös katasztrófánkként élték meg a balesetet, azóta is jó barátnők vagyunk - mondta el Varga Katalin.

2012-ben megnyerte az első kerekesszékes szépségversenyt, majd 2014-ben a csipőműtétje után a Honvédban Pruzsina Isván irányításával elkezdett kajakozni. Nagyon sok áldozatot kellett hoznom a kajakozásért. Eleinte nem volt saját kajakom, autóm sem, nagyon nehéz volt megoldani, hogy hetente többször, idővel mindennap lejussak a vízitelepre a Hajógyári-szigetre. Mindent beleadtam, talán ezért is ért csalódásként, hogy 2015-ben nem szereztem kvótát, nem jutottam ki a riói paralimpiára - mondta el a parasportoló. A szövetségnek köszönhetően 2016 óta profi sportolóként készülhetek. Így sem könnyű, mert kétlaki életet élek. Télen csak keddtől csütörtökig, amikor beköszön a jó idő, hétfőtől péntekig lenn vagyok Szegeden. Szerencsére beérett a munka, a tokiói paralimpián bronzérmet szereztem - árulta el Varga Katalin.