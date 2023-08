Fucsovics nem játszik a törökök elleni Davis Kupa-osztályozón

Fucsovics Márton nem játszik a törökök elleni hazai tenisz Davis Kupa-osztályozón.

Nagy Zoltán, a magyar DK-csapat szövetségi kapitánya már a jövő keddi nevezési határidő előtt, szerdán nyilvánosságra hozta az együttes összeállítását: a szeptember 15-én és 16-án esedékes keszthelyi összecsapáson Marozsán Fábiánra, Piros Zsomborra, Valkusz Mátéra, Fajta Péterre és a válogatottban most debütáló Füle Mátyásra számít.

"Egyeztettem Fucsovics Marcival és stábjával, úgy döntöttek, hogy ezúttal nem vállalja a játékot" - idézte a szakvezetőt a szövetség közösségi oldala. - "A wimbledoni időszak után nem játszott salakon és a következő időszakban is kemény pályán szeretne készülni, ráadásul apróbb sérülések is akadályozzák. Sajnálom, hogy Marci most nem tud velünk lenni Keszthelyen, de a csapatunk így is nagyon erős, ráadásul újoncot is avatunk Füle Mátyás személyében, aki nemrég salakon megnyert egy 25 ezres versenyt, többek között a harmadik számú török játékost is legyőzve" - nyilatkozott Nagy Zoltán.



A magyar válogatott az év elején Tatabányán 3-2-re kikapott a francia válogatottól a DK-selejtezőben, így osztályozót kell vívnia. Ha nyer, jövő februárban ismét selejtezőt játszhat a DK-döntőbe jutásért.