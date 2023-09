A hullámvölgybe került Milák Kristóf ismét érzi a éhséget

Hétfőn délelőtt már a Duna Arénában edzett az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Milák Kristóf.

Virth Balázs, az olimpiai bajnok úszó edzője a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy szeptember 4-én, hétfőn délelőtt várja vissza Milák Kristófot, hogy megkezdje a felkészülését a jövő nyári párizsi olimpiára. A 200 méteres pillangóúszás világcsúcstartója tartotta magát a megbeszéltekhez, és meg is jelent délelőtt a Duna Arénában.