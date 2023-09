Magyar derékra került a rangos bajnoki öv a nemzetközi muaythai gálán

Rehák Márk és Székely Anna is győzni tudott a szombaton megrendezett II. Golden Muaythai Gálán.

Veresegyházon, a Kucsa Tamás Városi Sportcsarnokban rendezték meg a második Golden Muaythai Gálát. Az est főmérkőzését Rehák Márk és a francia Singama Loic vívta a WKN interkontinentális címéért, a színvonalas küzdelem végén egyhangú pontozással diadalmaskodott a magyar harcos.

"Nagyon nehéz volt az ellenfélből felkészülni, nem sok információ állt rendelkezésre. Azt tudtam, hogy tapasztalt harcos, több mint 30 mérkőzése van, ezeknek több mint a 67 százalékát megnyerte, ami elég jó arány. Amikor nyitott rúgásnál, ütésnél, akkor tudtam keresztbe verni. Többször is eltaláltam, az első menetben padlót is fogott az egyik jobb csapott horgomtól, ezzel is tudtam neki jelezni, én vagyok az úr a ringben – értékelte teljesítményét Rehák Márk, aki legközelebb novemberben Franciaországban bizonyíthat majd.

A női főmérkőzést Fúró Virág és Székely Anna vívta, az összecsapás pedig utóbbi versenyző sikerét hozta. „Nagyon sokat készültünk és sikerült is győzni" – szögezte le Székely Anna, akinek eltökélt célja, hogy egyszer egy olimpián is bizonyítson majd.

"Annának nagyon fontos volt ez a győzelem, nagyon sokat készültünk, mindent beletettünk, amit csak tudtunk – fogalmazott az esemény főszervezője, Berkes Ádám, aki több tanítványának is lehetőséget biztosított a gálán. Nemzetközi mérkőzésünk is volt, azt gondolom sikerült emelni a szintet. Már most tudom, hogy jövőre hogyan tudom még színvonalasabbá tenni a harmadik gálát – tekintett előre a főszervező.

„Nagyon technikás, jó küzdelmeket láthattunk, most már erőnlétben is jól bírják a magyar harcosok, s nemzetközi szintre tudnak lépni. Ilyen rövid idő alatt ilyen színvonalú szervezést nem nagyon láttam még Magyarországon" – szögezte le a Bastion Group ügyvezetője, aki a sportág szereplőit előszeretettel alkalmazza biztonságtechnikai cégében, ugyanis higgadtságuk és felkészültségük révén éppen ők azok, akik pofonok nélkül is képesek rendezni egy-egy forró szituációt.