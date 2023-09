Új célokat szeretne elérni a világ- és Európa-bajnok úszó Kapás Boglárka

A jövőben másképpen fog készülni a versenyekre, mint korábban Kapás Boglárka világ- és Európa-bajnok úszó.

A 30 éves sportoló a Kossuth Rádióban beszélt arról, hogy az elmúlt időszakban többször, főként mentálisan került hullámvölgybe, ilyenkor azonban edzője, Virth Balázs rendszeresen a jó döntés felé tereli.



Az is egy lehetőség lenne, hogy holnap befejezem, de az egyszerűen nem hozzám való. Szeretném szépen lezárni a dolgokat, persze jó lenne egy olimpián, de nyilván ez sem kötelező. Nem akarok egy világbajnoki tizenharmadik hellyel visszavonulni, az utolsó versenyemen szeretnék száztíz százalékot kiadni magamból - nyilatkozott Kapás, aki nyáron a fukuokai vb-n nem jutott döntőbe 200 méter pillangón, abban a számban, amelyben 2019-ben Kvangdzsuban aranyérmet nyert. Hozzátette, egy hónappal a vb előtt a római nemzetközi versenyen egy másodperccel jobbat úszott, ezért biztos benne, hogy Fukuokában nem jött ki belőle a maximum.