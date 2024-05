A súlyos beteg Christina Applegate megrázó vallomást tett

2021-ben jelentette be Christina Applegate, hogy szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála, mely egy súlyos idegrendszert támadó, autoimmun betegség. A Rém rendes család egykori sztárja akkor még bízott állapota javulásában, de sajnos egészsége egyre rosszabb.

Nemrég egy podcastműsor vendége volt, ahol először beszélt arról, hogy évekkel ezelőtt éheztette magát, ugyanis anorexiás volt.

„Évekig megfosztottam magam az ételtől.

Ennek az volt az oka, hogy anorexiás voltam.

Öt darab mandulát ettem egy nap, és ha véletlenül eggyel többet fogyasztottam, sírtam, szenvedtem, és még a házból sem akartam kimozdulni. A forgatásokon megijedtek a stábtagok, mert ők is látták, hogy nem eszem semmit egész nap.

Még akkor is kövérnek éreztem magam, mikor a legkisebb ruhákat hordtam.

Azt akartam, hogy a csontjaim is kilátszódjanak, ezért szinte semmit nem ettem

- emlékezett vissza a történtekre a színésznő.

A Page Six információi szerint a színésznő ruháit teljesen át kellett alakítani a Rém rendes család forgatásakor, ugyanis már kórosan soványra fogyott Applegate, akivel a kollégái is beszéltek, azonban ő büszke volt arra, hogy megszabadult a kilóitól.

Christina Applegate állapota egyre rosszabb, pedig a mellrákot is túlélte

A sztárról 2008-ban derült ki, hogy korai stádiumban lévő mellrákja van. A színésznő családjában több mellrákos eset is előfordult, többek között az édesanyjánál is kialakult a daganat, ezért Applegate rendszeresen részt vesz mammográfiás vizsgálatokon. A rákot ugyan sikeresen legyőzte, 2021-ben jelentette be, hogy szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála, mely egy súlyos idegrendszert támadó, autoimmun betegség. A sztár, aki - 2022-ben a hollywoodi Hírességek sétányán csillagot kapott -, betegsége miatt visszavonult, jelenleg pedig csak bottal képes közlekedni.

Lefotózta a melleit

Christina Applegate Oprah Winfrey televíziós műsorában elárulta: műtétje előtt (melyben mindkét mellét eltávolították) órákon keresztül pózolt otthon félmeztelenül, és több fotót is készített a melleiről, hogy a "régi" teste emlékét is meg tudja őrizni magában.