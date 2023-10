Bajnoki cím és fair play-díjas tett a megállíthatatlan mádi klasszistól

Juhász Péter nyerte a közép-Európai Prémium Strongman League első idényét – ezzel begyűjtve pályafutása negyedik egyéni magyar bajnoki címét is. A mádi erősember a finálénak otthont adó visegrádi fordulóban a román Robert Mariannal küzdött nagyot, míg az összetett bajnoki címért ezúttal is a két hazai nagyöreg, Molnár Zsolt és Sebestyén János volt a legfőbb kihívója.

Mintha csak két verseny zajlott volna párhuzamosan, a pontozólapokat is duplán töltötték a szervezők. Szombaton a visegrádi fináléval véget ért a Prémium Strongman League első idénye, a tizenkét fős mezőnyben pedig óriási csatát vívott egymással az összetett éllovasa, Juhász Péter, valamint a Romániából érkezett Robert Marian. Utóbbi versenyző azonban túl kevés fordulón szerepelt ahhoz, hogy az összetett aranyra is esélye legyen, itt azt kellett figyelni, hogy Juhász mögött legtöbb pontot gyűjtő Molnár Zsolt és Sebestyén János kettős valamelyik tagja képes lesz-e meglepetést okozni. Végül nem így alakult: Juhász megállíthatatlannak bizonyult.

„Összességében elégedett vagyok, de hozzá kell tenni, ez volt a tizenhatodik versenyem az évben, és azt éreztem magamon, talán azért is ilyen szoros, mert már fáradtabb vagyok – kezdte értékelését a Prémium Médiának a bajnok, Juhász Péter, aki 47-47 pontos holtversenyben, több versenyszám győzelmének köszönhetően gyűrte le Mariant. A Bajnokok Ligája és a hazai sorozatok egészen más érzelmeket mozgatnak meg bennem, és nagyon szerettem volna idehaza győzni, főleg úgy, hogy már a PSL is nemzetközi versennyé nőtt. A döntő előtt úgy álltam, hatból öt fordulóban tudtam indulni és megnyertem mind az ötöt, hát szerettem volna, hogy a vége hat per hat legyen. Kellett szerencse is, de összejött!"

Juhász megjegyezte, verseny közben nem mindig volt meggyőződve arról, hogy összejön a siker. A kamionhúzásnál megint fontos tizedeket, így pedig fájóan hiányzó pontokat hullajtott és mindössze 5. lett. Az Achilles-sarkának számító bárdtartásban szintén nem remekelt, ám mivel a koffercipelést, a rönknyomást és a vegyes pakolószámot egyaránt megnyerte, erős hajrával a visegrádi arany is az övé lett. Eközben az összetettért zajló csatában Molnár tartotta vele a lépést, a mezőny korelnöke és a Prémium Liga Kupa utolsó két írását megnyert erősember végül 42 ponttal a harmadik helyen zárt – összetettben pedig négypontos hátránnyal a második helyen.

„Azt gondolom, minden új dolog sok kockázatot hordoz magában, ám sikerült mind versenyzői, mind szervezői oldalról egy remek, Közép-Európában hiánypótló sorozatot összehozni a versenyzői visszajelzések alapján – vette át a szót a Premium Strongman League szakmai koordinátora, Nagy Ákos. – Komoly egyéni fejlődéseket láttunk az első fordulókhoz képest, ami szintén azt bizonyítja, jó az irány. A versenyeink színvonala folyamatosan emelkedett, a döntő is rendkívül nívós csatát hozott. Persze mindig lehet hová fejlődni, a következő hetekben ki is értékeljük majd alaposan az idény tanulságait, de azt gondolom, hogy amit az év elején célként kitűztünk magunk elé, a PSL letette a névjegyét a régióban."

Nagy Ákos külön kitért Juhász Péterre, Robert Mariana és a két korelnökre, Sebestyén Jánosra és Molnár Zsoltra, akik még mindig szenzációs formában vannak.

"Egyértelmű, jól sikerült ez az első év, és van mire építenünk a következő szezonban is. Két fontos irány van, az egyik, az idényt végig kísérő PSL Hungaryből szeretnénk minél több tehetséges versenyzőt beemelni a jövő évi mezőnybe. A másik, kaptunk rengeteg nemzetközi megkeresést és felkérést, ezeket ki kell értékelnünk, egyre több a külföldi versenyzőtől érkező érdeklődés. A start jó volt, szilárd bázisunk van a mezőnyt illetően, és jövőre még előrébb léphetünk ebben az irányban – tette hozzá Nagy.

S hogy mi vár a Prémium Strongman League első bajnokára a következő időszakban?

„Három hét szünettel jön a Strongman Champions League döntője Szarajevóban. Pár napot pihenni szeretnék, hogy elmúljon a fáradtságérzés. De szerintem négy-öt nap könnyített edzés után nem lesz gond az utolsó két hét hajrájával. Szeretnék helyt állni, ha sikerülne a döntőben bekerülnöm az első hat közé, akkor azzal elértem erre az évre a legfőbb céljaimat" – árulta el Juhász Péter, akinek akadt még egy rendkívül sportszerű momentuma is a verseny után, ugyanis a győzelemért járó díszes Zsolnay porcelánt tovább ajándékozta Robert Mariannak, elismerve román riválisa elképesztő erőfeszítéseit, amelyek ennyire kiélezetté és különlegessé tették az idényzárót.