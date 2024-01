Megszólalt a szövetségi kapitány a hirtelen előkerült Milák Kristófról

Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya megszólalt azzal kapcsolatban, hogy több hét után „előkerült" a tokiói olimpián aranyérmet nyerő úszó, Milák Kristóf, akinek a jövőjével kapcsolatban szinte mindenki csak találgat.

Milák Kristóf előkerült

Sós Csaba egyelőre nem von le következtetéseket Milák Kristóf szilveszteri megjelenéséből, akivel Schmidt Ádám posztolt közös fotót. Mindez óvatos bizakodásra adott okot azt illetően, hogy az olimpiai bajnok úszó mégiscsak elkezdi a felkészülést a párizsi olimpiára.

Sós Csaba nem tudta ezt kommentálni, de elmondta, nyilván örül annak, hogy megtörtént a kapcsolatfelvétel.

Sós Csaba: A lényeg, hogy kezdjen el úszni, utána beszélünk

"Továbbra is azt tudom mondani, hogy ő a világ valaha volt egyik legtehetségesebb magyar úszója, akit visszavártunk eddig is és most is visszavárunk. – mondta Sós Csaba a Sportrádió Hazafutás című műsorában.A lényeg, hogy ez a csodatehetség kezdjen el úszni. Ez a legfontosabb, utána fogunk tudni bármiről beszélgetni, amikor már látjuk, hogy tartósan edzésben van" - írja az NSO.

Az úszóválogatott szövetségi kapitánya elmondta azt is, hogy szerinte nem lehetetlen, hogy Hosszú Katinka adott esetben olimpiai döntőt ússzon Párizsban.