Az egész stadion Novak Djokovicson nevetett - videó

Az ausztrál nyílt teniszbajnokságot megelőzően a sportág jelenleg legnagyobb alakjai közül néhányan egy jótékonysági eseményen vettek részt Melbourne-ben, amelynek keretein belül a világelső Novak Djokovics ismét kipróbálta a kerekesszékes teniszt. Mint kiderült, van, ami a szerb világsztárnak sem megy a teniszpályán.

Novak Djokovics az elmúlt években már többször is kipróbálta a kerekesszékes teniszt, olykor éppen az Australian Opent megelőző héten. Ez történt most is, amikor Maria Sakkari, Arina Szabalenka és Sztefanosz Cicipasz társaságában részt vett egy jótékonysági rendezvényen. A négy sztárjátékos bemikrofonozva, vegyes páros mérkőzéssel is szórakoztatta a nézőket, de más sportágak kiválóságai is kipróbálták a teniszt. Majd előkerültek a kerekesszékek, amelybe Heath Davidsonnal szemben Novak Djokovics is beleült.

Nehézségei akadtak Djokovicsnak a kerekesszékben

A szerb teniszező számára már az elhelyezkedés sem ment könnyen, majd az ütéseket is elhibázta Djokovics, még akkor is, amikor éppen a kezére ütötte a labdát Davidson. A kerekesszék meghajtása ment a legkevésbé Djokovicsnak, de amikor Cicipasz és Szabalenka segített benne, akkor sem tudta átütni a labdát, és hamar ki is szállt az ülésből a 24-szeres Grand Slam-győztes. A Rod Laver Aréna népes közönsége végignevette a műsort.

Az Australian Open küzdelmei vasárnap kezdődnek, a főtáblán a férfi egyes mezőnyében három magyar teniszezővel, akik nem kaptak könnyű sorsolást.