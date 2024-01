A világ egyik legjobb teniszezője mégsem jön a magyarok elleni Davis Kupa-találkozóra

Alexander Zverev lemondta tatabányai Davis Kupa-szereplését a német válogatottban.

A hazai szövetség a Facebook-oldalán közölte, hogy Michael Kohlmann német kapitány Maximilian Marterert hívta be az olimpiai bajnok helyére. A 26 éves Zverev ugyanis még mindig fertőzéssel bajlódik, amely már az Australian Openen a Danyiil Medvegyev elleni elődöntős mérkőzésén is legyengítette.

A végsőkig reménykedtünk abban, hogy Alexander az ausztráliai jó teljesítménye után a Magyarország elleni mérkőzésen is a segítségünkre lehet. Sajnos nem volt elég idő arra, hogy rendbe jöjjön. Most csapatként kell összefognunk, hogy pótoljuk a hiányát. Bár a magyaroknak nagyon erős együttesük van, meggyőződésem, hogy az egységünkkel nélküle is helyt tudunk állni" - mondta Kohlmann.

A 28 éves Marterer 2023 szeptemberében Bosznia-Hercegovina ellen már beugrott, amikor Zverevnek izomsérülés miatt vissza kellett lépnie, és ott megnyerte első mérkőzését.

A magyar csapat pénteken és szombaton fogadja a németeket.

Németország eddig háromszor (1988, 1989, 1993) ért a csúcsra a Davis Kupában. Magyarországon legutóbb 1978-ban játszott a két válogatott, akkor a hazaiak 3-2-re nyertek Taróczy Balázs vezérletével. Öt éve Frankfurtban a németek győztek, akik összesítésben 4-2-re vezetnek.

A tatabányai párharc győztese továbbjut a finálé 16 csapatos csoportkörébe, a vesztes pedig osztályozót vív ősszel.