Horner ügyét a Ford is figyelemmel kíséri, amely 2026-tól visszatér a Forma-1-be, és az osztrák istálló motorszállító partnere. A Ford Performance Motorsport globális vezetője, Mark Rushbrook megerősítette, hogy követik az eseményeket.



"Családi vállalatként, és egy olyan vállalatként, amely nagyon szigorú viselkedési normákat követ, a partnereinktől is ugyan ilyen hozzáállást várunk el. Úgy véljük, a Red Bull nagyon komolyan veszi az ügyet. Természetes, hogy aggódnak a hírnevük miatt is. Ezért független vizsgálatot indítottak, és amíg derül ki az igazság, túl korai lenne bármit is kijelenteni" - magyarázta Rushbrook az AP Sportsnak a NASCAR hétvégi szezonnyitója előtt.